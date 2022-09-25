شرطة دبي تستحدث مركزاً ومجلساً متخصصين في خدمة الموردين

المصدر: دبي - البيان

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كشف اللواء علي غانم مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي، عن استحداث «مركز علاقات الموردين» وإنشاء مجلس خاص بالموردين، هما الأولان من نوعهما على مستوى الدوائر الحكومية لخدمة هذه الفئة المهمة من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار رؤية القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز التواصل مع الشركاء، والعمل على تيسير الخدمات لهم وإسعادهم.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الأول لمركز علاقات الموردين، الذي نظمته الإدارة العامة للدعم اللوجستي بمقرها في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العقيد صلاح المرزوقي نائب الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والرائد منصور محمد الملا مدير إدارة المشتريات والمخازن، والمدني شما علي آل علي مدير مركز علاقات الموردين المُستحدث، وعدد من الضباط، والموردين المتعاملين مع شرطة دبي.

وفي بداية الملتقى، رحب اللواء علي غانم بالموردين في فعاليات الملتقى الأول لمركز علاقات الموردين، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على التواصل الدائم مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، والعمل على إسعادهم، وتقوية أواصر العلاقات المستمرة معهم، بما يحقق التطلعات المستقبلية للطرفين.

حرص

وأضاف أن الإدارة العامة للدعم اللوجستي استحدثت «مركز علاقات الموردين»، وحرصت على إنشاء مجلس خاص بهم في مقرها، وذلك من أجل توفير كافة الخدمات لهم، وتعزيز التواصل والاستماع لآرائهم، وتبادل وجهات النظر في مختلف التحديات والمجالات المشتركة، مشيداً بعلاقة الشراكة التي تجمع شرطة دبي بكافة الموردين العاملين معها.

إلى ذلك، أكد العقيد صلاح المرزوقي أهمية العلاقة مع الموردين ممن يزوّدون شرطة دبي بكافة الاحتياجات اللوجستية، وبما يسهم في تعزيز دور شرطة دبي في تقديم أفضل الخدمات وأجودها للمجتمع، والعمل على إسعاده وتعزيز إجراءات الأمن والأمان، مبيناً أن استحداث المركز وإنشاء مجلس الموردين سيسهم في تلقي التوصيات التي تعزز العلاقات الثنائية وتعمل على تطوير الخدمات المشتركة.

إضافة نوعية

من جانبها، أكدت شما علي آل علي أن مركز علاقات الموردين سيكون إضافة نوعية لخدمة هذه الفئة المهمة من الشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي، وتعزيز التواصل معهم من أجل خدمتهم وإسعادهم من جهة، ومن جهة ثانية الاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم بما ينعكس على تعزيز التنسيق والعمل المشترك وتحقيق أهداف الطرفين، مثمنة علاقة الشراكة مع الموردين وحرصهم الدائم على تقدم أفضل الخدمات والعروض لشرطة دبي.

وقدم الرائد الدكتور منصور محمد الملا شرحاً عن آلية طرح المناقصات على نظام «GRP» وآلية تقديم الفواتير، وقدم الملازم أول عبدالله المطوع، شرحاً حول دور مجلس الموردين في تعزيز التواصل معهم.

وفي ختام الملتقى، زار الموردون «مركز علاقات الموردين» ومجلس الموردين، واطلعوا على محتوياتهما وكيفية الاستفادة من الخدمات التي يوفرانها لهم، فيما أثنى الموردون على فكرة استحداث المركز والمجلس، مؤكدين أنهم سيعززون من آلية التواصل ومناقشة إجراءات عمليات وعروض المشتريات مستقبلاً.

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