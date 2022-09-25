شرطة أبوظبي تدعو إلى تجنب 10 أخطاء أثناء القيادة في الضباب "فيديو"
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بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية تحذر فيه من 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب وهي:
- عدم التقيد بالسرعة المحددة في اللوحات الإرشادية.
- استخدام مثبت السرعة.
- عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.
- استخدام أضواء التنبيه الرباعية.
- عدم تشغيل الأضواء واستخدام الضوء العالي.
- عدم التقيد بالمسار.
- الانشغال بالهاتف المتحرك.
- التوقف على كتف الطريق.
- قيادة المركبات الثقيلة.
- الاستمرار في القيادة عند تدني مستوى الرؤية بشكل كامل.
#شرطة_أبوظبي تدعو إلى تجنب 10 أخطاء أثناء القيادة في الضباب https://t.co/xZ4G6Aoeu9@ADPoliceHQ #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pWITiT8Y5L— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 25, 2022