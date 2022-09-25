شرطة أبوظبي تدعو إلى تجنب 10 أخطاء أثناء القيادة في الضباب "فيديو"

المصدر: البيان

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بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية تحذر فيه من 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب وهي:

- عدم التقيد بالسرعة المحددة في اللوحات الإرشادية.

- استخدام مثبت السرعة.

- عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

- استخدام أضواء التنبيه الرباعية.

- عدم تشغيل الأضواء واستخدام الضوء العالي.

- عدم التقيد بالمسار.

- الانشغال بالهاتف المتحرك.

- التوقف على كتف الطريق.

- قيادة المركبات الثقيلة.

- الاستمرار في القيادة عند تدني مستوى الرؤية بشكل كامل.

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