"محاكم أبوظبي" تصدر 7 آلاف حكم قضائي خلال شهر بمعدل 346 يومياً

المصدر: البيان

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حققت محاكم دائرة القضاء- أبوظبي، معدلات مرتفعة في سرعة الفصل في الدعاوى وزيادة الإنتاجية القضائية، إذ أصدرت نحو 7 آلاف حكم قضائي خلال شهر أغسطس الماضي، بمعدل 346 حكم يومياً في أيام العمل الرسمية، أي ما يقارب 45 حكماً كل ساعة عمل، فيما استغرقت المحاكم جلستين في المتوسط للفصل بالنزاع على مدار 52 يوما فقط من تاريخ قيد الدعوى إلى إصدار الحكم.

وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن المعدلات المرتفعة في مختلف المؤشرات القضائية والعدلية بدائرة القضاء، تعكس حجم العمل المنجز لتقديم خدمات عالمية الجودة، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتوفير منظومة قضائية متطورة وداعمة لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال تحقيق العدالة الناجزة وإتاحة خدمات التقاضي عن بُعد.

وأشار المستشار يوسف العبري، إلى اعتماد دائرة القضاء أنظمة تقنية متطورة لمتابعة القضايا في جميع المحاكم، اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ودورها في توفير إحصائيات دقيقة ومؤشرات واضحة للعمليات القضائية منذ قيد الدعوى وحتى الفصل فيها، وذلك بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية الرامية إلى ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.

وتفصيلا، أظهر التقرير الإلكتروني الشهري لتحليل الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المدنية في أبوظبي، عقد 8 آلاف و330 جلسة تقاضي إلكترونية عن بُعد عبر الاتصال المرئي، خلال أغسطس من العام الجاري، بمعدل 416 جلسة يومياً و52 جلسة كل ساعة عمل، في حين أصدرت 4 آلاف و923 حكم ابتدائي، 1077 أمر قضائي، 822 حكم استئناف، و140 حكم بالنقض.

إلى ذلك، قد بلغ إجمالي الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم دائرة القضاء منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر أغسطس 2022، نحو 44 ألف حكم، بمعدل 36 ألف حكم ابتدائي، 6 آلاف حكم استئناف، و1700 حكم نقض، وذلك في غير المسائل الجزائية.

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