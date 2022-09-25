حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة ضرار بن راشد بن ثاني

المصدر: دبي - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور له ضرار بن راشد بن ثاني.

وأعرب سموه خلال زيارته أمس مجلس العزاء في منطقة الخوانيج في دبي عن صادق عزائه ومواساته لذوي الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقدم العزاء إلى جانب سموه، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة.

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