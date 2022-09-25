نادي صقاري الإمارات ينظم مؤتمراً دولياً عن صون التراث

المصدر: أبوظبي - وام

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ينظم نادي صقاري الإمارات، مؤتمراً دولياً حول دور المجتمعات المحلية في صون التراث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح متجددة، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، التي تقام خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل. ويركز المؤتمر على أهمية دور المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية في تعزيز الصلة بين التراث الثقافي غير المادي، والحفاظ على الحياة البرية.

ينظم المؤتمر - الذي يشارك فيه 24 صقاراً شاباً، تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً من 24 دولة - نادي صقاري الإمارات، والاتحاد العالمي للصقارة، والمحافظة على الطيور الجارحة «IAF»، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو والاتحاد الدولي لصون الطبيعة. وقال ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات:

إن المؤتمر يسعى من خلال مشاركة العديد من الخبراء والباحثين من الإمارات، و24 دولة من مختلف القارات، إلى تعزيز الاستخدام المستدام، الذي لا غنى عنه للحفاظ على البيئة، والتأكيد على دور الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وربطه في هذا الصدد بلجنة التراث الثقافي غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، بهدف الاستفادة من استعداد المجتمعات، لدعم جهود صون التراث والبيئة.

أهمية

ويسلط المؤتمر الضوء على أهمية معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ودور دولة الإمارات على الصعيد الدولي في توسيع رقعة عالم الصقارة، والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي.. ويهدف للعمل على تأسيس قنوات اتصال مباشرة بين مربي الصقور والصقارين، وتشجيع النظرة الإيجابية للصقارة، لمن هم من خارج محيطها، وتصحيح المعلومات الخاطئة، والتشديد على أن رياضة الصيد بالصقور غنية بالنجاحات في مجال الصيد المستدام، والتي من الضرورة مشاركتها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، وتشجيع استراتيجيات استعادة النظم الإيكولوجية.

تركيز

يستعرض المؤتمر دور الاتحاد العالمي للصقارة، والمحافظة على الطيور الجارحة في تعزيز انتشار الصيد بالصقور بشكل مشروع، والتركيز على إبراز بوابات الحفظ، ومشروع تعليم الطلبة عبر التعاون مع المدارس ومهرجان الصقارة الدولي، وبالتالي تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بالحفاظ على الصقارة، والترويج لها في جميع أنحاء العالم.

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