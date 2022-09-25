الإمارات تجدد دعمها الحل السلمي لنزاع أوكرانيا

المصدر: نيويورك - وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث العلاقات الراسخة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في المجالات كافة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه التطورات الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا، وفي هذا الصدد جدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تأكيده على استعداد دولة الإمارات التام لدعم كل الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع.

كما بحث سموه وسيرجي لافروف الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف أسواق الطاقة والغذاء وأهمية استقرارها للاقتصاد العالمي.

وأكد سموه على متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا الاتحادية، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين الصديقين أثمرت العديد من الإنجازات الداعمة لرؤيتهما لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء شعبيهما.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في نيويورك عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلاً على حدة.

فقد التقى سموه الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في سوريا وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المغرب وستانلي كاكوبو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في زامبيا ودونيكا غرفالا نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في كوسوفو وبيلاوال بوتو زرداري وزير خارجية باكستان.

وتركزت مباحثات سموه مع الوزراء على عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي بالإضافة إلى جهود تحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

حضر اللقاءات معالي ريم الهاشمي ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي السفيرة لانا نسيبة، وعمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة.

تعاون

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، رالف جونسالفيس رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين.

بحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مسارات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وسانت فنسنت وغرينادين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما استعرضا القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة ومنها التغير المناخي والجهود العالمية لمكافحته وأهمية نشر حلول الطاقة المتجددة.

وناقش اللقاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهات النظر بشأنها. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وعمر غباش.

تمكين المرأة

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش الجانبان أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وأهمية الدور المجتمعي في هذا الصدد.

واستعرض الجانبان جهود الإمارات في مجالات تمكين المرأة، والتعاون المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودولة الإمارات.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة.

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