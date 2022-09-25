وفد الإمارات يعقد اجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة

المصدر: نيويورك - وام

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عقد وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة واليوم الخامس على التوالي عدداً من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى والمهمة.

فقد شارك معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة في الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والعراق والأردن واليمن.. كما اجتمع معاليه مع جير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.

بدوره، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة مسواتي الثالث، عاهل مملكة إيسواتيني، والدكتور برنابا ماريال بنجامين، وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان.

وعقد معاليه نقاشات مثمرة مع كريستينا دوارتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة بشأن أفريقيا، ومايكل موسى أدامو، وزير خارجية جمهورية الغابون.

كما اجتمع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان مع محمدو إيسوفو رئيس النيجر السابق رئيس الفريق رفيع المستوى المعني بالأمن والتنمية في منطقة الساحل.

من جهته اجتمع معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة مع علي صبري، وزير الشؤون الخارجية في سريلانكا.

من ناحيته التقى عمر غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة فريدريك ميتشل، وزير خارجية جزر الباهاما ورودولفو سابونج، الأمين العام لرابطة دول الكاريبي.

هجرة

وحضر سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، اجتماعاً افتراضياً رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الهجرة العالمية والشتات.

كما شارك في الحدث - الذي عقده أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إنهاء جائحة كوفيد 19 - من خلال إتاحة الوصول العادل للقاحات.

وحضر أيضاً الحدث رفيع المستوى لإطلاق مبادرة «النساء في مناطق النزاع» كجزء من المسيرة الرائدة في تمكين المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات والحروب والفقر.

ومن جانبه شارك يعقوب يوسف الحوسني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، في الاجتماع السنوي السادس والأربعين لوزراء خارجية مجموعة الـ77.

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