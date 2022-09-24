شخبوط بن نهيان يبحث التعاون مع الرئيس الكيني

المصدر: نيويورك - وام

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بوليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، ونقل معاليه إلى الرئيس الكيني تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتم التأكيد خلال اللقاء على سعي الجانبين الإماراتي والكيني إلى تعزيز الروابط الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات حيوية تخدم الشعوب.

كما استعرض معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان والرئيس روتو الفرص المتاحة لشراكات مستدامة في العديد من المجالات الحيوية، مثل: الطاقة، والتنمية، والزراعة، والنقل، والاقتصاد.

من جانب آخر، ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الأهمية، والتنسيق بين الدولة وكينيا في مجلس الأمن، نظراً لتزامن عضوية كل منهما في المجلس التابع للأمم المتحدة خلال الفترة الحالية.

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على الاستمرار في المشاورات مع كينيا وكافة الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس لبلورة مواقف داعمة للمصالح المشتركة، وتحقيق الاستقرار، وإرساء السلام، لاسيما بالنسبة للقضايا الأفريقية على جدول أعمال المجلس.

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