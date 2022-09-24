«دوريات شرطة أبوظبي» تتزين بشعار «معاً أبداً» احتفاءً باليوم الوطني السعودي

المصدر: أبوظبي - البيان

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زينت القيادة العامة لشرطة أبوظبي دورياتها بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وشعار «معاً أبداً» احتفاءً باليوم الوطني الـ92 للمملكة، وثمن اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي تعد نموذجاً رائداً في العلاقات الدولية عبر توحد الرؤى والآراء المشتركة واستنادها إلى أسس راسخة من الأخوة والمواقف والتوجهات المتكاملة.

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