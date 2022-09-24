ضابطة إماراتية تفوز بجائزة عالمية في خدمة المجتمع

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت النقيب مريم محمد الحمادي من وزارة الداخلية بجائزة خدمة المجتمع الممنوحة من الجمعية العالمية للشرطة النسائية في المؤتمر الذي أقامته الرابطة في كندا لتكريم الفائزين بالجوائز من العنصر الشرطي.

وتم تكريم الحمادي خلال مشاركة وفد وزارة الداخلية الذي ترأسه اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان في المؤتمر بدورته التاسعة والخمسين، وهو مؤتمر تشارك فيه مختلف دول العالم لمشاركة المعارف والخبرات حول مختلف المجالات في العمل الشرطي للعنصر النسائي.

وأهدت النقيب مريم الحمادي هذا الفوز إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مؤكدة أن الإنجاز جاء برؤية ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرص القيادة على دعم المرأة الإماراتية وتمكينها في مختلف المجالات.

وفازت الحمادي بالجائزة لإنجازاتها المتميزة في مسيرتها العملية في السلك الشرطي بوزارة الداخلية، فهي من ضباط العنصر النسائي الرائدات في خدمة المجتمع والعطاء اللامحدود، وهي تعمل في الإدارة العامة لتطوير الكفاءات كمحاضر معتمد في عدد من مواد الأمن والسلامة المجتمعية، وإسعاد المتعاملين، والحس الأمني، وقانون الشرطة والأمن.

كما كان لها مشاركات وإسهامات ودور كبير في خدمة المجتمع، وهي متميزة في العمل التطوعي وتنفيذ المبادرات المجتمعية، وفعاليات نشر ثقافة التسامح، وقد نالت في مسيرتها العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز