ضاحي خلفان يتسلم بحث دكتوراه تناولت المسؤولية المدنية للأضرار الناشئة عن الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رسالة دكتوراه من العريف الدكتور محسن محمد الخباني، الباحث القانوني بإدارة سياسات الموارد البشرية، بالإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي.

وأشاد معاليه بالباحث وموضوع دراسته، وتوجه إليه بالشكر على إنجازه، مؤكداً على الاهتمام الكبير التي توليه القيادة العامة لشرطة دبي لضباطها وأفرادها وتوجيههم نحو التخصصات التي تعود على مؤسساتهم ووطنهم بالفائدة المرجوة.

مسؤولية

وتناولت الدراسة المسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، حيث تعد من أوائل الرسائل في هذا الجانب، وتم تقسيم البحث إلى بابين، أولهما جاء لبيان ماهية الذكاء الاصطناعي وطبيعته القانونية، والباب الثاني تم التطرق فيه إلى المسؤولية المدنية عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي وآثارها القانونية وفقاً للنظريات التقليدية، والتوجيهات الأوروبية الحديثة في هذا الشأن، وتم التوصل إلى العديد من التوصيات كان من أهمها ضرورة الاعتراف بالطبيعة القانونية الخاصة المتفرد بها الذكاء الاصطناعي، وعدم التقليد المطلق للنظريات التقليدية في المسؤولية، وكذلك عدم التهويل بإنشاء نظريات جديدة بشكل كامل، فالموازنة مطلوبة بين الواقع الحالي للذكاء الاصطناعي وخصائصه المتفردة؛ لضمان التأطير القانوني السليم لسلوكياتها وبما يحقق التعويضات العادلة من جانب، ومن جانب آخر التأكيد على عدم كبح جماح الابتكار في هذه الأنظمة.

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