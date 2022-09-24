وفد الإمارات يواصل اجتماعاته رفيعة المستوى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

المصدر: وام

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عقد وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ولليوم الخامس على التوالي عددا من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى والهامة.

فقد شارك معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة في الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والعراق والأردن واليمن.. كما اجتمع معاليه مع جير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.

بدوره، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة جلالة مسواتي الثالث، عاهل مملكة إيسواتيني، ومعالي الدكتور برنابا ماريال بنجامين، وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان.

وعقد معاليه نقاشات مثمرة مع كريستينا دوارتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة بشأن أفريقيا، ومعالي مايكل موسى أدامو، وزير خارجية جمهورية الغابون.

كما اجتمع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان مع معالي محمدو إيسوفو رئيس النيجر السابق رئيس الفريق رفيع المستوى المعني بالأمن والتنمية في منطقة الساحل.. فيما شارك في الحدث الذي استضافه مركز هداية حول جهود مكافحة التطرف، وأفضل الممارسات في إعادة التأهيل والإدماج.

من جهته اجتمع معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة مع معالي علي صبري، وزير الشؤون الخارجية في سريلانكا.

من ناحيته التقى سعادة عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة معالي فريدريك ميتشل، وزير خارجية جزر الباهاما ورودولفو سابونج، الأمين العام لرابطة دول الكاريبي.

وحضر سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، اجتماعا افتراضيا رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الهجرة العالمية والشتات باعتباره من المفاهيم الأساسية للنهج الرابط بين السلام والتنمية الإنسانية.

كما شارك سعادته في الحدث - الذي عقده أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة حول إنهاء جائحة كوفيد-19 - من خلال إتاحة الوصول العادل للقاحات والاختبارات والعلاجات.

وحضر سعادته أيضا الحدث رفيع المستوى لإطلاق مبادرة "النساء في مناطق النزاع" كجزء من المسيرة الرائدة في تمكين المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات والحروب والفقر.

ومن جانبه شارك سعادة يعقوب يوسف الحوسني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، في الاجتماع السنوي السادس والأربعين لوزراء خارجية مجموعة الـ77.

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