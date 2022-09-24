سعيد الطاير: دبي قوة دافعة للتحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر

المصدر: وام

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أكد معالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس دبي لمستقبل الطاقة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أن دبي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تسعى لترسيخ مكانتها في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر بهدف دعم جهود دولة الإمارات وبقية دول العالم لمكافحة التداعيات الكارثية لظاهرة التغير المناخي.

وقال معاليه في تصريحات له بمناسبة انعقاد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي إن دبي ولتمهيد الطريق نحو تحول المدينة إلى اقتصاد محايد الكربون في العقود الثلاثة المقبلة أطلقت من خلال مجلس دبي لمستقبل الطاقة في أكتوبر 2021 دراسة معمقة حول كيفية تمكين الإمارة من تحقيق الحياد الكربوني "صافي الانبعاثات الصفري" بحلول عام 2050.

وأضاف معاليه: "وضعنا إطار العمل لتحقيق أهدافنا للوصول إلى الحياد المناخي وتعزيز مكانة دبي محركا رياديا للمبادرات الخضراء التي ستساعد في مكافحة ظاهرة التغير المناخي وإيجاد مسار سلس نحو تحقيق رؤيتنا للازدهار الاقتصادي الذي يسير بالتوازي مع الاستدامة البيئية ".

واعتبر الطاير أن الدراسة تشكل جزءا من جهود دبي لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها وفق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 في المائة من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 إضافة إلى استراتيجية للهيدروجين الأخضر يتم تطويرها حاليا.

وتسلط القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 الضوء على الجهود العالمية المبذولة وستناقش خطط العمل المستدامة لمكافحة الآثار الضارة الناتجة عن الظروف المناخية المتغيرة ودعم المبادرات التعاونية لمساعدة العالم على تحقيق الاستدامة المستقبلية من خلال الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

تنظم القمة كل من هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي بالشراكة مع مؤسسات عالمية.

تجمع القمة نخبة من قادة الفكر والخبراء لتبادل أحدث الأفكار حول مبادرات العمل المناخي والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل التكنولوجيا الخضراء المدن الذكية التخطيط الحضري ومشاركة الشباب والاستثمارات والتمويل.

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