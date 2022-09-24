رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال عمرو سيسوكو امبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الجنرال عمرو سيسوكو امبالو.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي نينو جوميز نبيام رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.

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