شرطة أبوظبي تخفض السرعة إلى 100 كم في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"

المصدر: البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، خفض السرعة على شارع الشيخ زايد بن سلطان "شارع القرم" من جسر الشيخ زايد إلى تقاطع قصر البحر بالاتجاهين، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية اعتباراً من يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 م.

ودعت شرطة أبوظبي سائقي السيارات للالتزام بلوحات السرعة الجديدة والحرص على القيادة الآمنة، مشيرة إلى أن الدراسات أظهرت أن تقليل السرعة سيؤدي إلى نتائج إيجابية تنعكس على الوضع المروري ويساهم في تقليل الحوادث المرورية وتحسين الحركة في أوقات الازدحام.

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