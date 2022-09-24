عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية في نيويورك

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة.

فقد التقى سموه معالي الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في سوريا ومعالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المغرب و معالي ستانلي كاكوبو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في زامبيا و معالي دونيكا غرفالا نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في كوسوفو ومعالي بيلاوال بوتو زرداري وزير خارجية باكستان.

وتركزت مباحثات سموه مع أصحاب المعالي الوزراء على عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي بالإضافة إلى جهود تحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

كما جرى بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية ومجالات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول في عدة قطاعات ومنها الاستدامة والطاقة المتجددة والاستثمارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمن الغذائي وغيرها من المجالات.

وتناولت اللقاءات عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية.

كما اطلع الوزراء على جهود دولة الإمارات في ملف التغير المناخي واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف COP28 العام المقبل.

حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة وسعادة عمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة.

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