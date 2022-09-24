92 بيتاً شعرياً من الإمارات إلى السعودية في يومها الوطني

المصدر: دبي – خلود حوكل

ت + ت - الحجم الطبيعي

الثالث والعشرون من سبتمبر ليس يوماً عادياً في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث تحتفل باليوم الوطني الـ92، وتشارك دولة الإمارات أشقاءها في المملكة هذا الاحتفال، من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة التي تقام بهذه المناسبة. وأطلقت «البيان» مبادرة شعرية مع الشاعرة مريم النقبي لتهنئة المملكة العربية السعودية بــ 92 بيتاً شعرياً شارك بها شعراء من الإمارات والخليج احتفاءً بهذه المناسبة.

اثْنينه وتسعين عام مْن الفخر

والمسيره تنطلق نحو الامام

كل عــام وانتي بعّــز و نصــر

وترفلين بثوب مجدِك كل عام

(مريم النقبي)

-----------------------------

الله يـبـعـد عـن ترابك كل شــر

ويومك يْعانقك وانـتِ ف الامام

فـرْحِـتِك تفرح نعم كل البـشـر

يا مـهَـد الاسلام يا أرض السلام

(عبيد بن طرّوق النعيمي)

---------------------------------

دام عز المملكة طول العمر

و راية التوحيد في اعلى مقام

من سما (مكه) شرق نور الفجر

قبلة الاسلام و البيت الحرام

(عتيق الكعبي)

-------------------------------

السعودية ذخر عسر و يسر

يعجز التاريخ يوصف و الكلام

يشهد الله من نصاها ما خسر

موطن العزه و نبراس السلام

(محمد علي النقبي)

--------------------------------

رددي صوت القوافي والشعر

يالسعوديه مع صوت الإمام

البحر والبر واللون الخضر

غنن باسمك سلام الله سلام

(حمدان السماحي)

-------------------------------

في ثراك العز يتناثر تِبِر

ودون حدّك حزْم (سلمان) الهُمام

يا السعوديه.. شبِر يتلي شِبِر

كَنّ ربّي خالق تْرابك غمام

(جمال الشقصي)

------------------------------

للسـعوديه ولانا يستمر

ودار زايد للسعوديه حزام

التلاحم بيننا بازهى الصور

قلب واحد ماشكينا الانقسام

(علي بن شميل الكعبي)

---------------------------------

يامملكتنا تحتفل سبع الدرر

ياقبلة الإسلام للبيت الحرام

ابشري بالعون في أمن وخطر

والفلاحي دوم للصعبه حزام

(سعيد بن غماض الراشدي)

----------------------------------

كل عامٍ انتي يا اجمل ذكِر

ديرة البيتين في أمن وسلام

دعوة ابراهيم من سالف عصر

ومهبط الوحي وبلد خير الانام

(خالد يوسف الجابر)

--------------------------------

عزّ(ي) السيفين واللون الخضر

سارعي للمجد يا رمز السّلام

للأبد ويّاك …. في يِسْرِ وعِسِرْ

دار زايد عون و إخوان و حِزام

(د.أسما الكعبي) (حس القصيد)

----------------------------------

عزنا سلمان ودايم ع الامر

نرخص الارواح فايام الزحام

للحرم عندي مكانه فاالصدر

قبلة المسلم وقبلة كل إمام

(أحمد بن صالح الطوفان)

-----------------------------------

حاضرك زاهر وماضيّك عطِر

حاز به عبدالعزيز أغلى وسام

الشعب وافين لِـ وْلاة الأمر

كلّهم جُند فْـ حِما البيت الحرام

(عائشة الشحي)

---------------------------------

مملكة سلمان يا طيب الذكر

من زمن عصر المؤسس و الإمام

اسمها العظمى و في الكون انتشر

صيتها لي ذاع و نالت الاحترام

(الحصباه)

-----------------------------------

دام عز المملكه طول الدهر

في حمى سلمان تنعم بالسلام

بالشموخ و بالمهابه تنذكر..

دار آل سعود والناس الكرام

(عامر الشبلي)

----------------------------------

من إمارات الوفا نزف الشعر

و المثايل للسعودية سلام

دامت بخير و أمانً مستمر

سارعي للمجد يا دار الكرام

(نايله الاحبابي)

------------------------

من ولدنا لين ما نسكن قبر

حالفين نصونها أرض الكرام

يوم آل سعود حامين القَدر

لا نذل ولا نُهان ولا نُضام

(ماجدة الجراح)

--------------------------------

دامني شاعر بشارك بالشعر

والسلام ايرد لصحاب السلام

وللسعوديه نحن تحت الامر

لوكتبنا مايوفيها الكلام

(علي الشوين)

------------------------------

قبلة الاسلام و فيها نفتخر

ونعتلي بامجادها رووس الغمام

دار آل سعود من بزغ الفجر

مِ المحال فْ يوم يكسيها ظلام

(همس الشوق)

---------------------------------

كل عام و انتوا عالين القدر

رافعين الرايه فوق اعلى مقام

فالشدايد فالهم دوم النصر

والقياده شْعارها دوم السلام

(بنت الشوامس)

-----------------------------------

للسعودية كتبت أجمل عبر

لوعجز عن وصفهم كل الكلام

اخوان نورة نحبهم لآخر عمر

يعل عيد المملكة في كل عام

(نورة الشامسي)

---------------------------------

مملكتنا /‏ جوهرتنا /‏ كالدُرر

آيةْ البلدان و أنوار السلام

خَدّ مجدك كم تحفّاه العطر

و ثغر عزّك كل يومٍ فابتسام

(عامر بن هدفه العامري)

---------------------------------

يا بلاد العز يا حزام وذخر

رايتك فوق الثريا و الغمام

نحتفل بك باْلقوافي و الشعر

يا عساك بخير في عز و سلام

(ناعمه الكعبي)

-----------------------------------

المعزّه لْباسها طول العمر

لها وافي القدْر ولْها الاحترام

مملكتنا الغاليه عز و ذخر

وللعروبه عزوه و فخر وزمام

(سراج الليل)

-----------------------------------

يا بلاد العز يا منبع طهر

رمزها السيفين مرسال السلام

نحتفل باعيادكم سر و جهر

و نرفع الاعلام حب و إحترام

(نوف محمد ال مندوس)

-------------------------------

من امارات الفخر برسل شعر

للديار اللي لها كل احترام

حبها بارواحنا مايختصر

بمملكتنا مايكفينا الكلام

(سراب الشارجه)

-----------------------------

واثقين العهد عَ مر الدهر

مملكة حرة ودايم للامام

آمنه لحدود وما تشكي خطر

ساعية للخير تدعو للسلام

(سلمى الشامسي)

---------------------------------

راية الاسلام دايم و النصر،

بيرق العزه على القمه سنام

ما يضاهي حبها قول وشعر

لو كتبنا بالشعر مليون عام

(عبدالله زينل)

--------------------------------

مملكتنا عزوة وشان وفخر

والغلا يتجدد لها كل عام

خيرها على شعبها ينهمر

نفتخر ولها معزة واحترام

(الرزينة الكتبي)

--------------------------------------

السعوديه على مر الدهر

كالشموخ اللي على روس الغمام

زانها سلمان ومحمد درر

وارفلت بالعز تقدير وسلام

(خلفان بن نعمان الكعبي

--------------------------------

ف الأزل تمتد تاريخ وخبر

رحب فضل وْ من سعة اسم و مقام

مملكة يقفي لها المجد الأثر

تحْت رايتها انضوى الفخر التحام

(مطره الكعبي)

---------------------------------

العلوم الوافيه صدق الخبر

يوم أخو نوره توشّح بالحسام

راية التّوحيد من صنع القدر

أسّس الدوله على وجه التمام

(شيخة المقبالي ) (ولهة الشوق)

---------------------------------------

السعوديه لها عندنا قدر

دار عالين المنازل والمقام

دار سلمان العروبه والفخر

عزها ربى تعالى ب لسلام

(سعيد سيف خليفه الطنيجي)

---------------------------------------

من امارات المعزه والفخر

نحتفي بأيام وامجاد الكرام

السعوديه على مر الدهر

دار عز ودار نخوه واحتشام

(د. فلوه المري) (الأصيله)

------------------------------------

هذي السعوديه لها حق الفخر

أمجادها تعلى على سطح الغمام

مجد الملوك اللي لهم طيب الأثر

والشعب ياللي يسعدك وقت الزحام

(سعيد بن سبيل الظنحاني)

----------------------------------

من امارات الغلا واطيب اثر

نرسل احروف التهاني بالتمام

لمملكتنا اللي غلاها انبذر

داخل الارواح من قبل الفطام

(علياء العامري)

--------------------------------

دام عزك يابلد دين وطهر

يالسعوديه الك هيبه ومقام

كل عام وانتي دايم في يسر

تلبسين السعد ثوب لايضام

(بشرى الحضرمي)

----------------------------------

تسعين عام وفوقه اثنين بالذكر

وانتي فضاء شاسع به أمجادك اعلام

سيفين مع نخله وذكر الله العطر

على سواري عزك يرف قدام

(ناصر بن يروان النيادي)

------------------------------------

دام عزك دوم وسنين وعمر

شامخه باسياد عالين المقام

وذاخرينك يالسعوديه ذخر

للعرب والدين والعليا امام

(صوغه)

-----------------------------------------

يا سلام الله يالعزّ الخَضر

يالموثّق فالخوافي والعظام

من إمارات الكَرامه اْلكم نَذر

كفّنا في كَفّكم حتّى الختام

(الميث)

-------------------------------------

انتي والله عز يا حزام الظهر

بيت ربي فيك وديار الكرام

رفرفي بالعز يادار الفخر

للسعود اللي لهم قدر ومقام

(مسلم عيد الراشدي)

-------------------------------------

تشهد الايــام لك بــر وبحـر

ي ارض من بيته تغازله الحمام

يا عسى سلمان لك صدر وظهر

خلفه الدنيا وإنتي في الامام

(محمد عبيد الكعبي)

----------------------------------

السعوديه على مرّ الدهر

رمز عزّتنا بتقدير احترام

في حما سلمان و في عهده ظهر

الشموخ اللي ارتسم مثل الغمام

(زهره المازمي)

-----------------------------------

وقفته بالحزم شاهد تنذكر

هو سند سلمان في وقت الزحام

ولد زايد بالشجاعه مشتهر

اشهدانه غير عن كل الانام

(سيف مفتاح النيادي)

------------------------------------

نحتفل ببلاد سلمان الفخر

لانها ساس العروبة والسلام

من بلاد العز إلكم يا الذخر

يا عساها أفراحكم مليون عام

(ميثاء بنت محمد الكعبي)

--------------------------------------

جعل يا دار الكرم وبل المطر

يروي اترابك ويهنا بالغمام

كل قلباً يهتوي صوبك سفر

فيك مكه وفيك طيبه والمقام

(نسيم العين)

------------------------------------

وفي ختام الملحمه بآخر سطر

مع قوافي الشعر في مسك الختام

دمتِي لْنا عز وامجاد وفخر

يالسعوديه على مر الدوام

(علي الكعبي)

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز