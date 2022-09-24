ضاحي خلفان يتسلم رسالة دكتوراه حول إدارة المواهب

المصدر: (دبي - البيان)

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تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رسالة بحث دكتوراه حول، «ممارسات إدارة المواهب وكيفية إدارة مشاريعها»، من الرائد الدكتورة ابتهال جاسم بالعمى التميمي، من القيادة العامة لشرطة الشارقة. وأشاد معاليه بالباحثة وموضوع دراستها، وتوجه إليها بالشكر على اختيار الموضوع المتميز.

وتهدف رسالة الدكتوراه إلى بناء منظومة لإدارة الموارد البشرية والمواهب بأحدث الأساليب العلمية، ووفق الممارسات العالمية التي تخدم عمليات إدارة الخدمات والموارد البشرية، وتحقق أهداف المؤسسات في كل المجالات، والتأكيد على أن المورد البشري هو أساس نجاح المؤسسي واستمراريته.

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