بحث التعاون بين شرطة دبي و«اليوروبول» في مكافحة الجريمة

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كاثرين دي بول المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأوروبي (اليوروبول) والوفد المرافق لها، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، وعدد من الضباط.

ترحيب

ورحب الفريق المري بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات الشرطية والأمنية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي ووكالة الاتحاد الأوروبي (اليوروبول) في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب ومكافحة الجريمة بكل أشكالها. كما تم خلال اللقاء استعراض إحصائيات التعاون الدولي بين القيادة العامة لشرطة دبي وسلطات إنفاذ القانون الدولية، بالإضافة إلى تقديم شرح حول نتائج القمة العالمية الشرطية التي استضافتها شرطة دبي في شهر مارس الماضي، وخطة انعقاد القمة الشرطية لعام 2023.

وفي ختام اللقاء، أهدى الفريق عبدالله المري، كاثرين دي بول، درعاً تذكارية بمناسبة زيارتها للقيادة العامة لشرطة دبي.

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