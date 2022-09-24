تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات وكولومبيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، علاقات الصداقة والتعاون البرلماني مع أولغاليسس بلاسس النائبة الأولى لرئيس مجلس النواب الكولومبي خلال زيارته الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية كولومبيا.

وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين، في ظل حرص قيادتي البلدين على هذه العلاقات والدفع بها قدماً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

صداقة

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سالم راشد العويس سفير دولة الإمارات لدى كولومبيا، بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل وتبادل الزيارات بين المجلسين، وتأكيد أهمية الدور المهم الذي تؤديه المؤسسات التشريعية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، التي يحرص كلاهما على تنميتها وتوسيع آفاقها في المجالات كافة.

خبرات

وأكد صقر غباش أهمية زيارة المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية كولومبيا؛ وذلك تعزيزاً للتعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً استمرارية انعقاد الاجتماعات الدورية للجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - الكولومبية، خاصة بعد توقيع المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب بجمهورية كولومبيا مذكرة تفاهم وتعاون في أبريل 2021، في سابقة برلمانية كأول مذكرة يبرمها المجلس الوطني الاتحادي افتراضياً في ظل ما شهده العالم من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، وذلك بهدف تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق إلى اهتمام وحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بدعم وتمكين المرأة للقيام بدورها الريادي في خدمة المجتمع، وهيأت لها كل مقومات النجاح. حيث تأتي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً في تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 50% من عدد الأعضاء.

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