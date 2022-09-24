منتدى المرأة في الإعلام يدعو لخلق نماذج نسائية مؤثرة

المصدر: دبي ـ البيان

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دعا منتدى «المرأة في الإعلام» الذي نظمه مجلس سيدات أعمال دبي بالتعاون مع مجموعة «إم بي سي» إلى الاستفادة من قدرات وإمكانات المرأة في تعزيز العمل الإعلامي، وخلق نماذج إعلامية نسائية مؤثرة، وتعزيز المساواة بين الجنسين وزرع ثقافة الإنجاز في الحقل الإعلامي.

وناقش المنتدى الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية في خلق نماذج إيجابية للمرأة يحتذى بها في المجتمع، والحاجة الملحة للتأكيد على تعزيز التمثيل النسائي في الشاشات والمساحات الإعلامية، سواء في قواها العاملة أو ضمن محتواها الإعلامي.

وجاء تنظيم المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 125 مشاركاً ومشاركة ضمن سلسلة منتديات مجلس سيدات أعمال دبي التي تستهدف تعزيز الوعي حول مواضيع متنوعة تهم سيدات ورائدات الأعمال بشكلٍ خاص، ومجتمع الأعمال بكافة فئاته بشكلٍ عام.

واستعرض المتحدثون المشاركون في المنتدى أفضل الممارسات المعتمدة من قبل قادة الإعلام ومسؤوليها، ومناقشة الآليات والوسائل التي تضمن تمثيلاً نسائياً متوازناً في مختلف فئات الوظائف الإعلامية، وأهمية التنوع في مكان العمل والاستفادة من إمكانات المرأة وطاقاتها في تعزيز الرسالة الإعلامية الهادفة والإيجابية.

ويأتي تنظيم المنتدى كجزء من أهداف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً والكشف عنها خلال المنتدى بين مجلس سيدات أعمال دبي، الممثل الحصري لسيدات ورائدات الأعمال في إمارة دبي ومجموعة «إم بي سي» الإعلامية العريقة.

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