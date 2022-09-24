684 مليون دولار مساعدات إنمائية لفلسطين خلال 6 سنوات

المصدر: نيويورك - وام

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واصل وفد دولة الإمارات ولليوم الرابع على التوالي عقد اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى والهامة على هامش مشاركته بالدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وألقت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أمس بيان دولة الإمارات خلال إحاطة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، حول الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا.

والتقت الهاشمي، مع لوكا بيكاري وزير خارجية سان مارينو، وذلك لتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تعاون مشترك بين البلدين كما التقت معاليها مع دافيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي.

وحضر معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

كما شارك في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للشعب الفلسطيني، والتي تعمل كآلية تنسيق رئيسية على مستوى السياسات، لتقديم المساعدة الإنمائية للشعب الفلسطيني، حيث ألقى كلمة قال فيها: «ساهمت دولة الإمارات خلال الفترة من 2016 إلى 2022، بأكثر من 684 مليون دولار، في إطار الجهود التي تبذلها لدعم الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني.

حيث تلقت الأونروا أكثر من 165 مليون دولار، منها 143 مليون دولار مخصصة للتعليم، و 11,7 مليون دولار للمساعدات العينية، وبرامج الخدمات الاجتماعية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. كما تعهدت دولة الإمارات مؤخراً بتقديم 25 مليون دولار، إلى مستشفى المقاصد في القدس الشرقية لتعزيز خدماته».

وأضاف: «تدعم دولة الإمارات تجديد ولاية وكالة الغوث الدولية الأونروا، وتؤكد دورها الرائد في تقديم المساعدات الإنسانية، وبرامج الحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. وهنا أود أن أشدد على أهمية استمرار الوكالة بتقديم جميع الخدمات، في إطار ولايتها للاجئين الفلسطينيين».

وانضم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى قادة العالم والوزراء والخبراء في منتدى بلومبرغ للأسواق الناشئة، للتأكيد على أهمية الانتقال الناجح للطاقة وبأسعار معقولة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والعمل المناخي.

وأكد في تصريحاته خلال المنتدى على الحاجة إلى استراتيجية واقعية للحفاظ على ألا يتجاوز مستوى ارتفاع درجات الحرارة عالمياً 1,5 درجة مئوية، مع توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة بتكلفة مناسبة.

وعقد الدكتور سلطان الجابر، لقاءً مع كارل نيهامر، وناقش الجانبان خلال اللقاء الفرص المتاحة لتقوية أواصر التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا في مختلف المجالات الحيوية تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

كما التقى الجابر، عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث المملكة العربية السعودية لشؤون المناخ.

والتقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا. كذلك كان له نقاش مثمر مع أومارو سيسوكو أومبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، وأوليفيا روامبا وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج في جمهورية بوركينا فاسو.

كما حضر اجتماعاً حول مبادرة الإرث الأخضر لإثيوبيا ودورها في مكافحة تغير المناخ، واجتماعاً آخر رفيع المستوى للأمم المتحدة، حول الوضع في منطقة الساحل، والتقى معاليه مايك هامر، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي.

سلام

وقال خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول منطقة الساحل: «تؤكد دولة الإمارات على ضرورة القضاء على الأيديولوجيات المتطرفة التي تعيق التنمية والسلام والازدهار في دول الساحل»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء التهديد المتزايد للأنشطة العابرة للحدود من قبل الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.

وأكد معاليه في هذا الصدد التزام دولة الإمارات بتقديم المساعدات الإغاثية ومد يد العون للمحتاجين.

جهود

حضر سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، الاجتماع الوزاري لمانحي الأونـروا الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد.

وشارك يعقوب الحوسني، مساعد الوزير لشؤون المنظمات الدولية، في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

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