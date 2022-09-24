تعاون بين مؤسسة الإمارات و«أكيورو دبي» دعماً لـ«نعمة»

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت مؤسسة الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة أكيورو دبي للقيام بالدراسات اللازمة لقياس التغيرات السلوكية، والتي يمكن أن تسهم في تقليل هدر وفقد الطعام، وذلك في إطار جهود مؤسسة الإمارات لتحفيز المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي للتعاون في إيجاد حلول فعالة لمشكلة فقد وهدر الغذاء، ودعماً للمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة».

وستدعم شركة أكيورو «نعمة - المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء» من خلال تقديم مجموعة من الاستراتيجيات والمعايير المصممة لتقليل فقدان الطعام وهدره في مطاعم وكافيتريات الشركات المخصصة للموظفين، بما في ذلك اختيار المواقع للمشاريع التجريبية، وتوفير التوعية والتدريب للموظفين، وقياس وتسجيل بيانات نفايات الطعام خلال التجربة.

جهود

وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «من خلال التعاون مع المؤسسات المختلفة محلياً، وإقليمياً، وعالمياً فإننا نسعى إلى الحد من فقد وهدر الغذاء في كافة المراحل ابتداءً من عملية الإنتاج إلى الاستهلاك؛ أي تقليل نسبة الفقد والهدر من المزرعة إلى الشركة المصنعة ثم الموزع إلى بائع التجزئة أو المطعم أو حتى في المنزل».

وأضاف أن «مذكرة التفاهم مع أكيورو دبي ستحدد بدقة الأسباب المؤدية إلى سلوكيات التبذير في الغذاء وتمكننا من وضع استراتيجية أولية للدفع نحو انتهاج أساليب جديدة واعية لأهمية شراء وتخزين وإعداد واستهلاك الطعام بطريقة مسؤولة من خلال معيار مرجعي محدد».

وأوضح أن «تحديد معيار مرجعي محدد على مستوى الدولة لفقدان الغذاء وكميات النفايات الغذائية يمثل أسلوباً لتحديد حجم المشكلة وتسهيل اتخاذ قرارات تسهم في حلها بشكل أفضل».

وأردف: «تهدف مبادرة «نعمة» إلى نشر العادات الإيجابية والمستدامة التي تساهم في الحفاظ على مواردنا الغذائية الثمينة، بما يتماشى مع استراتيجية الأمن الغذائي الوطني وبالتالي خفض فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030».

تميز

قال سكوت دوران الرئيس التنفيذي بشركة أكيورو دبي: «يوفر فريقنا من المهنيين معرفة متخصصة وفهماً عميقاً في قطاعات الرعاية الصحية والشركات والتعليم ولقد بنينا نجاحنا على شغفنا بما نقوم به وسنبقى نقدم الأفضل، هذا الشغف والتركيز هو الذي يميزنا عن مقدمي الخدمات الآخرين في السوق».

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