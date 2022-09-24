«ساجا للأدوية»: الإمارات من أقوى أسواق الخليج في المجال الصحي

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أكد محمد خليل الرئيس التنفيذي لشركة «ساجا للأدوية» لـ«البيان» أن دولة الإمارات تعتبر من أقوى الأسواق الخليجية في مجال الرعاية الصحية وذلك نظراً لرؤية قيادتها الرشيدة الرامية إلى توفير أفضل أوجه الرعاية الصحية لمواطنيها وللمقيمين على أرضها، وتقديم الخدمات كافة لهم وحرصها على تطوير القطاع الصحي بالدولة.

جاء ذلك على هامش احتفالات المملكة العربية السعودي باليوم الوطني الـ92، الذي تزامن مع الإعلان عن حصول شركة ساجا لمنطقة الخليج العربي المختصة في مجال التصنيع الدوائي المبتكر ومقرها الشارقة، على شهادة «أفضل بيئة عمل»، التي تمنحها الهيئة الأمريكية «Great Place to Work» للجهات المتميزة في توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها.

وأضاف أن ساجا للأدوية التي تعمل في الإمارات وفي السوق العربي منذ 25 عاماً، تمتلك رؤية طويلة الأمد لتعزيز التعلم وتسهيل وصول الجميع إلى الدواء، وكشف عن عزم الشركة تأسيس مكتبها الإقليمي الدائم في مدينة دبي الطبية بحلول نهاية عام 2023، لافتاً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في التعاون السعودي الإماراتي في مجال الصنيع والأمن العلاجي مما سيسفر عن تأمين مخزون استراتيجي للأدوية سواء كان للأدوية الخاصة بالأمراض السارية أو غير السارية.

مبادرات

ولفت إلى إطلاق العديد من المبادرات مثل تنظيم حملات سنوية للتبرع بالدم بمشاركة 70 من موظفيها بمقر الشركة، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إيماناً منها بأهمية توفير الدم لمحتاجيه، ودورها تجاه المجتمع.

وأفاد بأنه انطلاقاً من التحديات التي أثبتتها جائحة كورونا وحرصها على تعزيز وتشجيع الطلبة على الالتحاق ببرامج التطوير والتأهيل للقطاع الدوائي، تسعى الشركة إلى التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في مجال تدريب الطلبة ليس فقط في هذه التخصصات المتعلقة بالرعاية الصحية والأدوية وإنما أيضا في التخصصات الأخرى، حيث عقدت ورشة عمل جراحية بالتعاون مع جامعة الشارقة وجمعية الأمارات الطبية والرابطة العربية لجراحات المسالك البولية، كما تم إبرام عدة اتفاقيات مع جامعة الشارقة وجامعة الخليج الطبية تحقيقاً لهذا الغرض النبيل وتعكف على توسيع هذه المبادرة عبر استقطاب المزيد من طلبة الجامعات بالدولة للتدريب.

حرص

من ناحيته، أكد وليد الأحمدي مدير الموارد البشرية بشركة ساجا في منطقة الشرق الأوسط، أن جائزة «أفضل بيئة عمل» تعتبر تتويجاً لسنوات من الجهد والعمل سعينا فيها كفريق كامل لنكون جزءاً لا يتجزأ من القطاع الصحي بالدولة والمنطقة، لافتاً إلى حرص الشركة على توفير بيئة عمل مناسبة للموظف، وخلق فرص التدريب والتطوير، للكوادر البشرية والخبرات والمواهب وتوفير الكفاءات التي تخدم القطاع الصحي والأهداف الاستراتيجية للمنطقة.

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