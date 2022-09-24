شرطة أبوظبي تستقبل السعوديين بالورود والهدايا في "مطار أبوظبي" ومنفذ الغويفات.. فيديو

المصدر: البيان

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استقبلت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الأشقاء السعوديين لدى وصولهم مطار أبوظبي الدولي ومنفذ الغويفات الحدودي، بالورود والحلوى والهدايا الرمزية والأوشحة، ابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، متمنين دوام العز والرخاء في ظل قيادة المملكة الرشيدة.

وعمت مظاهر الفرح كافة المنتسبين ومختلف العاملين، معربين عن تمنياتهم للمملكة دوام التقدم والازدهار في مسيرة البناء والتنمية والرفعة.

وقدمت الجهات المشاركة الضيافة للأشقاء السعوديين من التمر والقهوة الإماراتية، وباركت احتفالاتهم بهذه الذكرى الوطنية الغالية لدى قدومهم إلى المنافذ، متمنية للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام التقدم والرخاء والازدهار.

ونظمت إدارة المراسم والعلاقات العامة وبمشاركة مديرية شرطة أمن المنافذ حفل الاستقبال، وقدمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي معزوفات وطنيّة وعروضًا حيّة في منفذ الغويفات، وتم تقديم الزهور و الهدايا التذكارية ترحيبًا بالزائرين من الأشقاء أبناء المملكة.

وأعرب الأشقاء السعوديون عن بالغ تقديرهم لشرطة أبوظبي على هذه المبادرة، التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

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