حاوية ذكية تحول نفايات الأطعمة إلى سماد عضوي

المصدر: دبي ـ مرفت عبدالحميد

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ابتكر فريق مكون من طلبة إماراتيين مشروعاً لإعادة تدوير بقايا الطعام وتحويل الفائض والنفايات منه إلى سماد عضوي.

وأوضح الطلبة وهم: عبدالرحمن الشامسي، وحمدان الشحي، وفاطمة المريخي، ومهرة الرميثي، وحميد اليماحي من جامعة «أبوظبي بوليتكنك»، أن انضمامهم لعضوية نادي الابتكار بالجامعة، أسهم في تطويرهم للمشروع وإيجاد حل لهذا التحدي.

ووجد الطلبة أن الحل في مسألة بقايا الطعام يمكن في ابتكار حاويات ذكية تقوم بتحويل نفايات الطعام إلى أسمدة يمكن استخدامها في الزراعة المنزلية أو الزراعة الذكية، عن طريق كائنات دقيقة تتغذى على نفايات الطعام حتى تتحول إلى سماد طبيعي.

كما صمموا تطبيقاً ذكياً يسمح للشخص بتتبع تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية المحفوظة لديه في الثلاجة باستخدام إنترنت الأشياء، بحيث يتمكن من التخلص من الأطعمة غير الصالحة للاستخدام والمنتهية صلاحيتها واستغلالها وإعادة تدويرها في الحاوية الذكية المخصصة لذلك.

وأفادوا بأن بقايا الطعام تعتبر من أهم أنواع النفايات لأنها مليئة بالمغذيات والكربون والمصادر العضوية المهمة للبيئة، حيث يتم وضعها في الحاويات المخصصة التي تعمل كخلاط تسميد بنظام التحكم، حيث يتم التحكم في درجات الحرارة ومستويات الأوكسجين للاستفادة من الكائنات الدقيقة المفيدة وقتل أي ميكروبات ضارة محتملة.

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