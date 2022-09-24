«تحدي المليار خطوة» يحفز الأفراد على اتباع أنماط حياة أكثر صحة

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع ومجلس أبوظبي الرياضي وتطبيق اللياقة البدنية، التحدي التفاعلي الجديد «تحدي المليار خطوة»، والذي يهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة المشي بشكل جماعي لتحقيق المليار خطوة تزامناً مع فعاليات المؤتمر الـ 9 للجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة. وتم إطلاق التحدي ضمن فعاليات المؤتمر لهذا العام تحت شعار «كلّ خطوة مهمّة» وسيستمر لـ 6 أسابيع.

ويهدف التحدي إلى استقطاب أكثر من 1000 زائر من جميع أنحاء العالم لحضور فعاليات النسخة الـ 9 من المؤتمر التي ستقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر المقبل، ويمثل التحدي جزءاً من مساعي مركز أبوظبي للصحة العامة المتواصلة لتعزيز النشاط البدني ورفع مستوى اللياقة بين الأفراد، كما يتماشى مع أهداف الحكومة لتبني أسلوب حياة أكثر صحة.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في التحدي بتحميل تطبيق STEPPI المجاني على أجهزة «آي أو إس» و«أندرويد» ومتابعة تقدمهم الذي سيتم عرضه في موقع إلكتروني مخصص للعدد الإجمالي للخطوات المنجزة لجميع المشتركين، كما سيتضمن أيضاً توصيات بشأن الأنشطة المختلفة التي يمكن للأفراد القيام بها من أجل تحصيل أكبر عدد ممكن من الخطوات، وسيدخل المشاركون بأكبر عدد خطوات في السحب للفوز بتذاكر سفر مع الاتحاد للطيران.

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