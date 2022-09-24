«ميريكس» تحتفل في سيتي ووك وذا بييتش ولا مير

المصدر: دبي - البيان

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احتفالاً باليوم الوطني السعودي تقدّم ميريكس للاستثمار، الشركة المالكة والمشغلة لوجهات سيتي ووك وذا بييتش ولا مير، عروضاً متميزة للزوار تضم مجموعة من الألعاب النارية والترفيه والخصومات في محلات مختارة عبر أنحاء وجهاتها.

وسيتمتع رواد المطاعم عبر الوجهات الثلاث الشهيرة بمجموعة متنوعة من الخيارات للاحتفال باليوم الوطني السعودي بأسلوب مميز، بما يشمل إطلالة رائعة على الخليج العربي مع عرض ألعاب نارية في بييتش، وتجربة الثقافة السعودية عبر مشاهدة استعراضات رقصة الحربية في سيتي ووك وإمكانية الاستفادة من العروض الخاصة في وجهات التجزئة والمأكولات والمشروبات المختارة.

وقال شهرام شامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميريكس للاستثمار: «سيشعر مواطنو السعودية الذين يقيمون في الإمارات أو يزورونها بأنهم في وطنهم عندما يحتفلون هذا العام باليوم الوطني السعودي عبر أنحاء وجهاتنا. وللاحتفاء بهذه المناسبة وتشجيع المجتمع على المشاركة، سننظم عروض ألعاب نارية في ذا بييتش ونقدّم ترفيهاً مذهلاً في سيتي ووك لنمنح الزوار عطلة نهاية أسبوع لا تنسى».

وأضاف: «نلتزم في ميريكس للاستثمار بتقديم تجارب لا تضاهى في دبي، وعبر احتفالاتنا باليوم الوطني السعودي نؤمن أننا نضيف جزءاً مثيراً إلى باقتنا من الفعاليات والأنشطة للعام الجاري».

ويمكن لزوار سيتي ووك الاستفادة من مجموعة عروض مذهلة عبر الوجهة. وللعائلات التي تتطلع إلى تعريف أطفالها على الثقافة السعودية، ستستضيف لا لا لاند حفلة ذات طابع سعودي لمدة ساعتين مع وجبات مجانية للأطفال مقابل 90 درهماً 23 و24 سبتمبر.

كما سيُتاح للأطفال دخول منطقة الألعاب لمدة ساعة مع الرسم على الوجه مقابل 52.5 درهماً ويمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة استعراضات رقصة الحربية الفلكلورية السعودية في سيتي ووك من 6 مساءً خلال اليوم الوطني السعودي.

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