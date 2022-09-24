678000 سعودي استقطبتهم دبي خلال 7 أشهر

المصدر: دبي - بشار باغ

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واصلت دبي مكانتها كوجهة سياحية مفضلة للسعوديين، حيث استقطبت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 678 ألف سائح سعودي، أي ما نسبته 8.3 % من إجمالي الزوار الدوليين في الإمارة خلال هذه الفترة والذي بلغ 8.1 ملايين زائر، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر الأسواق المصدرة للسياح خلال هذه الفترة.

وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي التي استقطبت فيها الإمارة 144 ألف سائح سعودي، تصل نسبة نمو أعداد زوار الإمارة من مواطني المملكة خلال الفترة بين يناير لغاية يوليو من العام الجاري إلى نحو 370 %، وذلك في ظل القيود التي فرضتها الجائحة على حركة المسافرين عالمياً خلال العام الماضي والذي قبله، فيما انخفضت قيود السفر تدريجياً منذ بداية العام الجاري.

حركة

وتسهم كل من طيران الإمارات وفلاي دبي في تعزيز حركة السياح السعودية إلى دبي، حيث تسير طيران الإمارات أسبوعياً ما يقارب 62 رحلة (في الاتجاهين) بين دبي و4 وجهات في المملكة العربية السعودية، وذلك وفق الموقع الإلكتروني للناقلة، تشمل الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، وتتوزع على 16 رحلة أسبوعية بين دبي والدمام، و 22 رحلات أسبوعية بين دبي والرياض، و21 رحلة أسبوعية إلى جدة (3 رحلات يومية) بالإضافة إلى 3 رحلات أسبوعية إلى المدينة المنورة.

وتواصل طيران الإمارات العمل على تسهيل السياحة والتجارة في المملكة منذ أطلقت أولى خدمتها إلى جدة في عام 1989، حيث طورت عملياتها إلى الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام، بما في ذلك تشغيل طائرة الإيرباص العملاقة A380 إلى جدة. ونقلت طيران الإمارات أكثر من 25 مليون مسافر من وإلى المملكة منذ بدء خدماتها حتى فبراير الماضي.

وكانت الناقلة قد وقعت مذكرة تفاهم في شهر فبراير 2022 مع الهيئة السعودية للسياحة بهدف الترويج للسياحة السعودية، وجذب السياح من كل أنحاء العالم، وإثراء تجربة السفر، وتطوير الخدمات وتبادل المعلومات.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى وضع الأسس لتعاون وثيق بين الطرفين، وذلك عبر توحيد الجهود والخبرات، لزيادة سعة وعدد الرحلات عبر شبكة طيران الإمارات إلى الوجهات السياحية في الرياض وجدة والمدينة المنورة وغيرها، ورفع مستوى الخدمات الأرضية والجوية، لضمان تقديم تجربة سفر سلسة وممتعة، والعمل على إطلاق حملات ترويجية مشتركة في الأسواق الرئيسة المستهدفة، وتبادل المعلومات حول تطورات احتياجات السوق والعملاء.

وتأتي الشراكة المثمرة، بين الهيئة السعودية للسياحة وطيران الإمارات، في إطار تعاون وتكامل الهيئة مع شركائها في القطاع الخاص، وضمن سياق جهودها في الترويج للوجهات السياحية، ومساعيها لجذب السياح من العالم، وتطوير الخدمات لتلبية تطلعات السياح لاكتشاف الوجهات السياحية في المملكة، التي تحظى بالتنوع الطبيعي والمناخي والعمق التراثي والتاريخي. وأصبحت طيران الإمارات في مارس 2021 أول ناقلة جوية تشغّل طائرة A380 عبر المبنى رقم 1 في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وجهات

وتسيّر فلاي دبي أكثر من 180 رحلة (في الاتجاه الواحد) أسبوعياً بين دبي و11 وجهة في المملكة، تشمل جدة والطائف والقصيم وحائل والرياض والمدينة المنورة والدمام والعلا بالإضافة إلى أبها وتبوك وينبع. وفي مارس من العام الجاري، احتفلت فلاي دبي، بافتتاح رحلاتها المنتظمة إلى مدينة العلا السعودية لتصبح أول شركة طيران تشغل رحلات من دبي إلى هذه المدينة.

كما أطلقت «عطلات من فلاي دبي» في 7 سبتمبر الجاري باقات خاصة للعطلات بمناسبة اليوم الوطني للسعودية تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف وجهاتها في المملكة زيارة دبي وتبدأ أسعار الباقات من 2149 درهماً للشخص الواحد من وجهات ينبع والطائف وحائل والمدينة و2499 درهماً للمسافرين من وجهات الرياض وجدة والدمام وأبها والقصيم وتبوك.

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