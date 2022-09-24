145600 مستثمر سعودي في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية عن ارتفاع قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين السعوديين إلى 5.62 مليارات درهم حتى مطلع سبتمبر الجاري بحصة تعادل 25 % من إجمالي قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين العرب والخليجيين والبالغة قيمتها 22.897 مليار درهم.

وأوضح سوق أبوظبي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن عدد المستثمرين السعوديين في السوق وصل إلى 145 ألفاً و647 مستثمراً، بنسبة تعادل 42 % من إجمالي المستثمرين العرب والخليجيين في السوق والبالغ عددهم 344 ألفاً و660 مستثمراً حتى مطلع سبتمبر الجاري. وأشار السوق إلى أن قيم تداول المستثمرين السعوديين في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 278 % خلال الثمانية أشهر الأولى إلى 9.2 مليارات درهم مقارنة بنحو 2.438 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وبحسب بيانات السوق استحوذ المستثمرون السعوديون على نحو 42 % من إجمالي قيم تداولات المستثمرين العرب والخليجيين في السوق خلال الثمانية أشهر الأولى والبالغة قيمتها 22.07 مليار درهم، وذلك مقابل حصة بلغت 21% من إجمالي قيم تداولات المستثمرين العرب والخليجيين والبالغة قيمتها 11.84 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021.

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