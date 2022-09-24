155 مليون درهم قيمة صادرات عجمان للسعودية خلال النصف الأول من 2022

المصدر: (عجمان - البيان)

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احتلت السعودية المركز الثاني من حيث صادرات إمارة عجمان، حيث بلغت قيمة صادرات الإمارة للمملكة نحو 155 مليون درهم خلال النصف الأول من 2022 وجاءت الأسماك والوقود المعدني واللدائن ومصنوعاتها على رأس الصادرات وبلغ عدد الرخص الكلية المسجلة في الدائرة لمستثمرين سعوديين 131 رخصة بنمو 22% مقارنة مع 2021.

وقال عبد الله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن الإمارات والسعودية قدمتا نموذجاً فريداً على المستوى الإقليمي والعالمي في التلاحم والتعاون والتطوير المستمر للعلاقات، وخاصةً في الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة، وأن اليوم الوطني السعودي هو عنوان فخر واعتزاز لكل إماراتي، مشيراً إلى أن احتفال الإماراتيين باليوم الوطني السعودي يعكس العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين ومتانة العلاقات في شتّى الميادين.

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