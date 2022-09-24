باقة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

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تشهد الدورة الـ24 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»، التي تقام بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، مشاركة واسعة من كبرى شركات المقاولات وشركات الهندسة والمشتريات والبناء «EPC»، والبنى التحتية للمؤسسات الخدماتية.

دعم متواصل

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، أن الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة أسهم في جعل «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» من أكبر المعارض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

ويعتبر المعرض، الذي ينطلق في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ملتقى الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه والبيئة والنفط والغاز والاستدامة والاقتصاد الأخضر والشبكات الذكية وغيرها.

ومن جانبه قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يعتبر «ويتيكس» منصة سنوية مهمة لتقييم التقدم الذي أحرزناه في بناء مجتمع أكثر استدامة.

وتعتبر الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، ويسهم المعدن المصنوع في الإمارات بدور كبير في تعزيز الاستدامة على المستوى الاقتصادي العالمي. ونتطلع إلى المشاركة مع الشركات الإماراتية والعالمية الأخرى في «ويتيكس»، وخاصة شركات الطاقة، من أجل رسم ملامح المستقبل معاً.

تعزيز الحياة

وبدوره قال ك. جاكوب جون الرئيس التنفيذي لشركة «إيه جي باور»، إن الشركة، والتي تندرج تحت قطاع البناء في شركة الغرير للاستثمارات، إحدى أكبر مجموعات الأعمال العائلية المتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشتهر على المستوى الإقليمي بخبرتها الواسعة وكفاءتها في نقل وتوزيع الطاقة.

وتتبنى المجموعة في قيمها هدفاً عاماً ألا هو «تعزيز الحياة»، وتسعى «إيه جي باور» إلى أن تسهم خدماتها في إحداث تأثير هادف على المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي والتنمية.

وبدوره قال جورج بو نصر، رئيس مجلس إدارة شركة الواحة الخضراء للمقاولات العامة: يسعدنا أن نشارك في النسخة 24 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ومعرض دبي للطاقة الشمسية. نحن فخورون بالعمل المشترك مع هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاعي الطاقة والمياه، وبصفتنا إحدى الشركات الهندسية والإنشائية الرائدة في المنطقة منذ ما يقرب من 4 عقود.

ننتهز هذه الفرصة للمشاركة والاستفادة من أحدث التقنيات في هذا الحدث المهم، حيث يعتبر «ويتيكس» من أهم المعارض العالمية في مجال الطاقة والمياه.

التزام وجودة

وبدوره قال جون حلو، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمقاولات، إن شركة النصر تخدم متعامليها بأقصى قدر من الالتزام، ونفخر بجودة عملنا وقدرتنا على ترسيخ علاقات قوية مع كل من نعمل معهم، حيث كان لدينا امتياز العمل مع المتعاملين الأكثر مهارة والأفضل سمعة في صناعتنا، من الجهات الوطنية والمقاولين المحليين إلى أكبر شركات الهندسة والمشتريات والبناء الدولية.

ونقوم بتنفيذ مشاريع استراتيجية بارزة في جميع أنحاء الدولة لأكثر من 4 عقود. ومن جانبه قال راميش ساباباثي، رئيس العمليات في دولة الإمارات لدى شركة عمان الدولية لمقاولات الاتصالات:

أثبت معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي أنه منصة مثالية لتبادل الأفكار مع مختلف الوفود في جميع أنحاء العالم، ويتيح لنا المعرض التواصل مع المسؤولين والمختصين بما يساعدنا على عقد صفقات وشراكات جديدة.

ومن جانبه، قال برافين كومار كوماراسوامي المدير العام لشركة «راي انترناشيونال»، نتشرف في «راي انترناشيونال» إحدى شركات المقاولات والصيانة الكهربائية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تركز على مشاريع توزيع ونقل الطاقة وأعمال الصيانة والحلول المبتكرة، بالمشاركة في «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» إلى جانب الشركات الكبرى الأخرى.

وقد شاركت «راي انترناشيونال» في «ويتيكس» على مدار 6 دورات سابقة متواصلة وفي كل عام تعرض الشركة منتجات وتقنيات جديدة تسهم في إضافة قيمة إلى قطاع الطاقة. ويمثل معرض «ويتيكس» بالنسبة لنا فرصة جديدة للتواصل مع رواد وقادة السوق ومواكبة استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكننا «ويتيكس» من بناء علاقات وشراكات جديدة في مجال المنتجات والخدمات الكهربائية في المنطقة. وسنسلط الضوء في «راي انترناشيونال» على نهج «FLISR» للشبكات الذكية، مع التركيز على الطاقة المستدامة.

وتستعرض شركة «مقاولات المشاريع المدنية والكهربائية CEPCO» خدماتها المتخصصة في أنظمة الكابلات وإنشاء المحطات.

وقال طارق الحسيني الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مقاولات المشاريع المدنية والكهربائية «سيبكو» المملكة العربية السعودية، ملتزمون بتقديم خدمات مبتكرة لنقل الكهرباء ذات الجهد العالي وخدمات الإنشاءات الكهروميكانيكية والمدنية لعملائنا في كل من قطاعي المياه والطاقة منذ أن بدأنا مكتب CEPCO في دبي قبل 4 أعوام.

ومنذ ذلك الوقت ونحن نشارك في معرض «ويتيكس» كل عام وقبل ذلك كنا دائماً نزور «ويتيكس» من مكتبنا الرئيسي لمقابلة شركائنا التجاريين من جميع أنحاء العالم الذين ساعدونا في توسيع أعمالنا داخل جميع وحدات الأعمال والشركات التابعة «المشاريع/‏‏‏‏ الاختبار/‏‏‏‏ التقييم/‏‏‏‏ التصنيع/‏‏‏‏ المبيعات».

وتعد CEPCO واحدة من المقاولين الرائدين المؤهلين على أساس الهندسة والمشتريات والبناء الجاهزة للمشاريع المدنية والكهربائية في المملكة العربية السعودية ودبي ودول مجلس التعاون الخليجي بخبرة أكثر من 44 عاماً في هذا المجال، وتركز بشكل رئيسي على مجال أنظمة الكابلات وإنشاء المحطات الفرعية.

ولدى CEPCO شركات تابعة باسم CEPCO RENEWABLES وNOMANDD روبوتات التنظيف بدون ماء.

وخدمات الاختبار والتقييم المتعلقة بمشاريع الكابلات حتى 400 كيلوفولت، وpte «شركة تصنيع معدات نقل وتوزيع الطاقة» وخبراء الخليج «صيانة وتقييم معدات الاختبار المختلفة، وآلات غاز سادس فلوريد الكبريت وآلات تنقية النفط».

إبداع هندسي

وتستعرض جمعية المهندسين في الدولة جائزة التميز والإبداع الهندسي التي تهدف إلى تحفيز الشركات الهندسية والمهندسين الأفراد على الابتكار والإبداع وتطوير أعمالهم وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات على خارطة القطاعات الهندسية في العالم.

كما تسلط الجائزة الضوء على أفضل الممارسات الهندسية المبتكرة وتفعيل دورها في ظل تطوير المشاريع الهندسية في مختلف المجالات مثل الكهرباء والميكانيكا والعمارة وغيرها. وتعرض عدد من الشركات الروسية أيضاً مجموعة من خدماتها في مجال الهندسة ومنشآت المؤسسات الخدماتية، ومن أبرز هذه الشركات:

شركة ALTA GROUP المتخصصة في تصميم وإنتاج منشآت معالجة مياه الصرف الصحي، فضلاً عن منتجات الشبكات الهندسية الخارجية؛ Eco-Spectrum LLC لتقنيات تحسين عمليات إدارة النفايات بناءً على أحدث الإنجازات العلمية ومجموعة من معايير حماية البيئة التي تتيح تطبيقها الهندسي؛ وشركة MKC Group الهندسية المتخصصة في بناء منشآت الطاقة مسبقة الصنع بما في ذلك محطات إنتاج الطاقة بالاعتماد على الغاز.

وتقدم شركة «سيد كونتراكتنغ» للمقاولات المتخصصة في قطاع الهندسة والمشتريات والبناء «EPC»، خلال المعرض أبرز مشاريعها الخاصة بالبنية التحتية للمؤسسات الخدماتية.

والتي تشمل التصميم والبناء والهندسة والشراء والتشييد والتنفيذ وأعمال المياه وفق أعلى معايير السلامة، ومن أبرزها RFX-2122100087، CG/‏‏‏‏0029/‏‏‏‏2021، RFX-2421900057، وRFX-2131900041. كما ستطرح الشركة مجموعة جديدة من خدماتها.

وستركز الشركة على الشراكة القوية التي تجمعها مع هيئة كهرباء ومياه دبي والتي أثمرت عن مشاريع مهمة تدعم التنمية المستدامة في الدولة، والتي تمثل أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التنافسية.

خدمات المباني

وتستعرض شركة «ماجد بو خطارة لتجارة مواد البناء» منتجاتها وخدماتها الخاصة بالمباني والتي تشمل التدفئة والسباكة والمياه وإدارة النفايات وتشييد الطرق.

وتقدم شركه «كي تي سي انترناشيونال كونتراكتينج KTC» خدماتها في مجالات تشييد المباني والطرق وإدارة مناطق انتظار السيارات، وغيرها. وتعرض شركة «أون رودينج كونتراكتنغ» لاستشارات المقاولات عدداً من خدماتها في مجال الطرق والبنى التحتية وصيانة الطرق، وشبكات الري.

تجربة ثرية

تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي عبر منصتها في المعرض عدداً من مشاريعها وبرامجها المبتكرة التي تسهم في تسهيل وتسريع الأعمال وتبسيط الإجراءات وإثراء تجربة جميع المعنيين، ومن أبرزها:

نظام «الواقع المعزز لنظم المعلومات الجغرافية ذكي» والذي يساعد مهندسي الهيئة الميدانيين في عرض مواقع الأصول ثلاثية الأبعاد تحت الأرض لغرض التخطيط والتحليل وإعداد التقارير. كما يعمل على تسهيل الاتصال الميداني المرئي والصوتي عن بعد بين الفنيين في الموقع والمشرفين في المكتب باستخدام «تقنية مساعد المكتب البعيد».

كما تسلط الهيئة الضوء على «برنامج صقور» الذي يهدف إلى تقييم أداء الاستشاريين والمقاولين بناءً على معيارين أساسيين هما: طلب الخدمة، والعمليات الميدانية. ويتم تقديم «جائزة صقور» للاستشاريين والمقاولين ممن يحققون أفضل نتائج أداء في مختلف فئات المشاريع.

تخصيص منطقة لـ«التعليم والابتكار»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تخصيص منطقة لـ«التعليم والابتكار» خلال الدورة الـ24 من معرض تكنولوجیا المیاه والطاقة والبیئة «ویتیكس» و«دبي للطاقة الشمسیة 2022».

وتجمع منطقة «التعليم والابتكار» طلاب الدراسات العليا والاحترافيين الشباب مع قادة القطاع، لمناقشة سبل تعزيز الاستدامة في التعليم؛ وأهمية تمكين الشباب وتزويدهم بالتقنيات والممارسات المبتكرة لجعل العالم أكثر مرونة واستدامة واخضراراً.

وستشهد المنطقة في القاعة رقم «1» مجموعة من الجلسات النقاشية والعروض التقديمية وجلسات الطاولة المستديرة وتوقيع مذكرات التعاون وغيرها، بمشاركة معهد «سي إنستيتيوت»؛ وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ ومجموعة عمل الإمارات للبيئة؛ ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء.

رؤية

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إلى أن تخصيص منطقة «التعليم والابتكار» في «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» ينسجم مع مساعي الهيئة لدعم رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الشباب هم حجر الأساس لبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

كما تعكس الخطوة جهود الهيئة المستمرة لإشراك الشباب في عملية التنمية المستدامة وتشجيعهم على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة آثار التغير المناخي، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي كمركز للإبداع والابتكار وحاضنة للمبتكرين.

الشركات البلجيكية تستعرض تقنياتها

يشارك عدد من الشركات البلجيكية العاملة بقطاعي الطاقة والمياه في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية 2022»، لاستعراض أحدث حلولها وتقنياتها المبتكرة في قطاعي المياه والطاقة، لا سيما الطاقة النظيفة.

وذلك في ظل اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة بالاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة. وتتولى شركة «فلاندرز للاستثمار والتجارة» تنظيم الجناح البلجيكي المشارك في المعرض.

وتعد بلجيكيا الشريك التجاري الرابع للدولة ضمن دول مجموعة الاتحاد الأوروبي، حيث تستحوذ على 13.4 % من التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولة ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال كريس بوت، المفوض التجاري لشركة «فلاندرز للاستثمار والتجارة» في دولة الإمارات: فخورون في «فلاندرز للاستثمار والتجارة» بتقديم أفضل شركاتنا المتخصصة في حلول الاستدامة وتقنيات الطاقة الخضراء.

خدمات

تستعرض شركة لارسن آند توبرو، الراعي البلاتيني لـ«ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»، مجموعة خاصة ومميزة من خدمات الهندسة والمشتريات والبناء.

وقال تي. مادهافا داز، مدير ونائب رئيس تنفيذي أول في شركة لارسن آند توبرو، بصفتنا إحدى الشركات الرائدة والرئيسية في مجال التكنولوجيا والهندسة والبناء والتصنيع والخدمات المالية، نفخر بالشراكة مع «ويتيكس» منذ عام 2016، والذي يجمع أصحاب المصلحة المعنيين من جميع أنحاء العالم ويوفر منصة مثالية للتفاعل وتبادل الأفكار.

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