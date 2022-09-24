عمار النعيمي يثمن دعم حاكم عجمان لـ«حميد الخيرية»

المصدر: عجمان - وام

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ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المؤسسة لعام 2022 الذي عقد في ديوان صاحب السمو الحاكم.

في بداية الاجتماع رفع سمو ولي عهد عجمان عظيم شكره وامتنانه إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، راعي مؤسسة حميد بن راشد الخيرية على الثقة التي أولاها سموه لأعضاء مجلس أمناء المؤسسة بإعادة تعيينهم كأعضاء للمجلس للدورة الثانية.

وثمّن سموه الدعم والاهتمام من صاحب السمو حاكم عجمان لمسيرة العمل الخيري والإنساني في الإمارة، وعلى الرعاية التي يوليها لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

مما مكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، واستدامة العمل الخيري وتنوع مبادراته وتطوير وسائله وآلياته برؤية واضحة،، شاكراً لسموه الدعم الكبير للمؤسسة ولمهامها والمتابعة المستمرة لما تحققه من إنجازات في سبيل الارتقاء بالأسرة المواطنة المتعففة والمعوزة وتوفير الإمكانيات كافة لإنجاح تلك المشاريع بما يسهم في دعم واستقرار تلك الأسر بمختلف المناطق في إمارة عجمان.

ثقة

كما هنأ سموه أعضاء مجلس الأمناء على ثقة صاحب السمو حاكم عجمان بإعادة تعيينهم، مؤكداً أهمية الدور المنوط بمجلس الأمناء لمواصلة دعم وتطوير مسيرة المؤسسة، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد.

وأثنى سموه على جهود أسرة مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وبرامجها المخصص للأعمال الإنسانية والمشاريع التي نفذتها لدعم الأسر المعوزة والمستحقة والتي ساهمت في دعم مسيرة العمل الخيري في إمارة عجمان وما تقوم به المؤسسة من مبادرات على مدار العام.

حضر الاجتماع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي والشيخ راشد بن حميد النعيمي والدكتور عبدالله محمد الأنصاري وحمد تريم الشامسي وأحمد إبراهيم الشامسي وطارق عبدالله العوضي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وعدد من موظفي المؤسسة، حيث تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واطلع سموه وأعضاء المجلس على تقرير مكتب التدقيق الخارجي للسنة المالية 2021 وأهم توصيات المكتب.

واستعرض المجلس التقرير النصف سنوي للمؤسسة، حيث بلغ إجمالي المصروفات خلال النصف الأول من عام 2022 أكثر من 34 مليون درهم واستفاد منها أكثر من 8000 مستفيد، وأكد المجلس ضرورة تسريع وتيرة العمل على مشروع سياسة المساعدات الخاصة بالمؤسسة وضرورة شمولها جميع احتياجات المواطنين.

تقرير

كما اطلع سموه على التقرير النصف سنوي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، حيث بلغ عدد المنتسبين للمركز خلال العام الجاري (2283) طالباً وطالبة، وناقش المجلس مقترح إعادة فتح حلقات المساجد، ووجه سموه بأن يكون وفق خطة مدروسة وفي المناطق عالية الكثافة السكانية وأن تكون العودة بالتدرج مع استمرار المركز بتقديم خدماته عن طريق منصة التعليم عن بُعد.

ووقف المجلس على مقترح تطوير الهيكل التنظيمي لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ووجه سموه المؤسسة بعمل تحليل شامل للوضع الحالي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان بما يضمن تغطية جميع تخصصات المؤسسة.

كما وجه سمو ولي عهد عجمان بإضافة وقف جديد للمؤسسة في منطقة المنامة بعجمان وافتتاح فرع لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية ضمن مبنى سند في منطقة مصفوت وتغيير المسمى السابق من مركز التنمية الريفية إلى مؤسسة حميد بن راشد النعيمي فرع مصفوت.

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