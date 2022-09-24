بحث التعاون العسكري والدفاعي بين الإمارات وكوريا الجنوبية

المصدر: سيئول - وام

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التقى مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، خلال زيارته الرسمية لجمهورية كوريا الجنوبية، لي جونغ سوب وزير الدفاع بجمهورية كوريا الجنوبية. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، والسعي إلى تحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة في مختلف المجالات، خاصة في المجال العسكري والدفاعي.

وإلى ذلك عقدت لجنة التعاون العسكري بين الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية اجتماعها في العاصمة سيئول، حيث ترأس الظاهري الجانب الإماراتي، فيما ترأس الجانب الكوري شين بوم تشول نائب وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع من كلا الجانبين.

وأعرب مطر سالم علي الظاهري عن شكره وتقديره لنائب وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية على استضافة أعمال الاجتماع.

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