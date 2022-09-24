ولي عهد عجمان يعزي في وفاة زوجة عبدالرحمن أميري

المصدر: (عجمان - وام)

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قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة زينب عبدالرحيم زوجة عبدالرحمن أميري ووالدة كل من صلاح عبدالرحمن أميري ومحمد عبدالرحمن أميري وذلك بخيمة العزاء بمنطقة المنارة في دبي. وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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