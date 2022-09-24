5 ملايين درهم لدعم الطلبة المتعثرين داخل الدولة

المصدر: عجمان - وام

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أعلن الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن تخصيص الهيئة مبلغ 5 ملايين درهم لدعم الطلبة المتعثرين دراسياً داخل الدولة، ضمن حملة العودة للمدارس التي أطلقتها الهيئة تحت شعار «لنضئ مستقبلهم 2022».

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إن هذه المبادرة تعد واحداً من أهم مشاريع حملة العودة للمدارس، لما تحمله من قيم ومعاني الخير والعطاء، ورسمها لمستقبل أبنائنا الطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة، بسبب ظروف أسرهم المادية، وعجزهم عن سداد الرسوم أو المتأخرات الدراسية، مؤكداً أن الاستثمار في العلم والتعليم هو استثمار مهم ورابح لما فيه من بناء للمجتمعات وتلبية لطموحات الطلبة في الالتحاق بمدارسهم أو استكمال تعليمهم الجامعي.

شكر

من جانبه نقل الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة شكر الطلبة المستفيدين وذويهم للمحسنين والمحسنات الذين كان عطاؤهم جسراً إلى مرافئ المعرفة، مؤكداً أن مبادرة سداد الرسوم الدراسية داخل الدولة تحقق نجاحاً كبيراً في كل عام ويستفيد منها مئات الطلبة الذين تتم دراسة أوضاعهم من قبل باحثي الهيئة وبالتعاون مع شركاء النجاح من الجامعات والمؤسسات التعليمية.

ويذكر أن حملة «لنضئ مستقبلهم» تشمل العديد من المشاريع التعليمية المهمة داخل الدولة كتوفير أجهزة الحاسوب وتوفير المصاريف الدراسية والزي المدرسي والحقائب والقرطاسية، وغيرها، كما تشمل مشاريع مختلفة في الدول الفقيرة كبناء وصيانة المدارس والفصول الدراسية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم.

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