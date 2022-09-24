«إقامة دبي» تضيء مبناها بالأزرق احتفاءً باليوم العالمي للغة الإشارة

المصدر: دبي - البيان

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احتفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، باليوم العالمي للغة الإشارة، بهدف ترسيخ استخدام لغة الإشارة وتوفير الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى حماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لمستخدميها.

وجاء الاحتفال متسقاً مع المسار الذي تنتهجه القيادة الرشيدة، ومواكباً لتوجهاتها في توفير بيئة مواتية لجميع أصحاب الهمم وذلك من خلال تشجيع ودعم كافة المؤسسات الرسمية على تنويع الفرص والوظائف ودمجهم في المجتمع، نظراً لدورهم المحوري في رفد وإثراء الحراك التنموي المستدام الذي تشهده الدولة.

حيث تحتضن الإدارة العامة نحو 30 من أصحاب الهمم الذين يتبوأون أدواراً مهمة في جميع أقسام الإدارة.

وتضمن الاحتفال قيام «إقامة دبي» بإضاءة مبناها الرئيس بالضوء الأزرق استجابة لدعوة الاتحاد العالمي للصم، بإضاءة جميع الأماكن العامة والمعالم العامة والمباني الرسمية والقاعات وغيرها بالضوء الأزرق في 23 سبتمبر، وذلك لإعادة تأكيد الالتزامات المشتركة بدعم لغات الإشارة الوطنية، وإظهار التضامن مع مجتمعات الصم العالمية.

رؤى

وأكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت بفضل رؤى واستراتيجيات قيادتها الرشيدة نقلات نوعية في تعزيز جودة الحياة لأصحاب الهمم.

تنمية

وأشار المري إلى أن مشاركة «إقامة دبي» في احتفاء المؤسسات المحلية والمجتمعات الدولية باليوم العالمي للغات الإشارة، يأتي ترجمة لاستراتيجياتها الرامية إلى تعزيز حضور هذه الفئة وترسيخ مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد، نظراً للإمكانات والقدرات التي يمتلكونها .

والتي تعمل الدولة على الاستفادة منها وتوظيفها التوظيف الصحيح بما يحقق أهدافها في استكمال دمجهم بشكل كامل ومثالي في جميع قطاعات العمل وفي مختلف المجالات.

وأضاف، أن القيادة الرشيدة بادرت إلى وضع القوانين والتشريعات وإطلاق المبادرات المعنية بصون حقوق أصحاب الهمم، وتوفير أعلى معايير الخدمات لهم، والعمل على دعم قدراتهم وتمكينهم بما يسهم في تعزيز جودة الحياة لديهم ويطلق العنان لمواهبهم وتطلعاتهم.

مشدداً على أن مساهمات الدولة في رعايتهم يظهر بجلية في النتائج والمخرجات التي قادت إلى تحقيق دمج العديد منهم في مجالات العمل المختلفة، ومؤكداً في الوقت ذاته أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب جزء حيوي ورئيسي في دعم تطلعات هذه الفئة وتمكينها من خلال إتاحة المجال لدمجهم في بيئة العمل بما يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، فضلاً عما توفره من خدمات عديدة لهم وفق أفضل الممارسات العالمية.

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