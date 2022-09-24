إطلاق «كتيب الترشيد» لأصحاب الهمم

المصدر: (دبي - وام)

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أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، كتيب الترشيد لأصحاب الهمم ضمن فعالية تم تنظيمها في ديوان الوزارة بدبي تزامناً مع اليوم العالمي للغة الإشارة.

ويأتي ذلك في إطار الحملة الوطنية للترشيد التي تستهدف تشجيع أفراد المجتمع ومن ضمنهم أصحاب الهمم على اتباع نمط حياة مستدام قادر على إحداث تأثير إيجابي على البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى توعيتهم في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والماء ليصبح سلوكاً يومياً.

وقال المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، يعكس كتيب الترشيد حرص الوزارة على التفاعل مع أصحاب الهمم بوصفهم مكوناً رئيساً للمجتمع، وهو خطوة عملية لاستكمال جهود البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.

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