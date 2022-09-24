منافذ الدولة تستقبل الأشقاء السعوديين بالورود والهدايا

المصدر: متابعة - البيان ووام

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شهدت منافذ الدولة أجواء احتفالية باليوم الوطني الـ(92) للمملكة العربية السعودية، واستقبلت المسافرين السعوديين القادمين للدولة عبر مطارات دبي بالورود والهدايا التذكارية، في تعبير عن عمق المشاعر الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وشهد اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، فعاليات الاحتفال الذي نظمته الإدارة العامة في مطارات دبي، ولجنة مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ(92).

فعاليات

كما احتفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالمناسبة عبر سلسلة من الأنشطة والفعاليات إلى جانب إضاءة البوابات الذكية بالأخضر.

واحتفالاً بهذه المناسبة قام مأمورو جوازات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مطارات دبي باستقبال الزوار السعوديين القادمين إلى الإمارات بالورود والأعلام والقهوة العربية والهدايا التذكارية.

وأكد الفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: عمق العلاقات مع المملكة السعودية الشقيقة التي صنعتها قيادات الدولة وحكام الإمارات.

جمارك دبي

واحتفلت جمارك دبي بالمناسبة، من خلال استقبال الأشقاء القادمين من المملكة عبر مطارات دبي إلى الدولة، بالورود والقهوة العربية والتمور وبطاقات التهنئة.

وبهذه المناسبة، هنأ أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المملكة قيادةً وشعباً باليوم الوطني السعودي الـ92.

وقال فلاح السماك مدير أول عمليات مبنى المطار (2) في جمارك دبي إن إدارة عمليات المسافرين تباشر استقبال الأشقاء من المملكة بالورود كهدية رمزية بسيطة تعبر عن عمق المشاعر الأخوية.

إلى ذلك، احتفلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالمناسبة بمنفذ الغويفات الحدودي في إمارة أبوظبي.

واستقبلت الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة الأشقاء الزوار السعوديين بمظاهر احتفالية وهدايا تذكارية.

وقال خليفة الشامسي مدير إدارة المنافذ البرية بالإدارة العامة لأمن المنافذ في الهيئة: «نحتفل اليوم في منفذ الغويفات الحدودي باليوم الوطني السعودي الـ92، ومظاهر الفرح تعم كافة منتسبي الهيئة ومختلف العاملين من الجهات التشغيلية في المنفذ».

من جهة ثانية، احتفلت الهيئة ممثلةً بإدارة جوازات المنافذ الجوية والبحرية لدى منفذ مطار أبوظبي الدولي بالأشقاء السعوديين المسافرين وتم استقبالهم بالترحاب وختم جوازات السفر بشعار هذه المناسبة الوطنية العزيزة.

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