صقر غباش: العلاقات الأخوية بين بلدينا تمتد جذورها لعقود طويلة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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هنأ معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً بذكرى اليوم الوطني الـ 92، متمنياً للشعب السعودي كل تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وأشاد معاليه في برقية بعثها إلى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية، بالنهج السياسي للمملكة العربية السعودية على مدى العقود الماضية، ما انعكس إيجابياً ليس فقط على دول الخليج العربية وإنما على الدول العربية والإسلامية جميعاً.

وقال معالي صقر غباش: إن العلاقات الإماراتية السعودية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ تعززها روابط الأخوة والمصير المشترك.

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