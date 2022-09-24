رئيس الدولة ونائبه والحكام يهنئون خادم الحرمين باليوم الوطني الـ92 للسعودية

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وفي تدوينة عبر حساب سموه الرسمي في «تويتر»، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله: «أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية التقدم والازدهار».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.

كما بعث سموهم برقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أن المملكة العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى والعمق الاستراتيجي لدول المنطقة، وعامل الاستقرار الإقليمي، وركيزة الاقتصاد العالمي، ورمز الخير والإنسانية.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان في كلمة له بهذه المناسبة: إن احتفال الإمارات باليوم الوطني السعودي يعكس العلاقات المتجذرة بين البلدين والروابط الأخوية المتينة التي تربط بين الشعب الإماراتي والشعب السعودي والماضي والحاضر والمستقبل المشترك بينهما ووحدة الرؤى والتطلعات والأهداف السامية التي ترنو إلى تلبية متطلبات الحياة الكريمة لأفراد الشعب وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة في تثبيت مبادئ القوة والاستقرار وحفظ الأمن والأمان والمضي قدماً نحو القمم والارتقاء باسم الوطن في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والعملية.

علاقات استثنائية

وأضاف سموه، إن ما حققته العلاقات الاستثنائية بين الإمارات والسعودية من تطورات كبيرة وصلت إلى تغيير مفهوم التعامل الثنائي وتحقيق نقلة نوعية وصولاً إلى تكوين شراكة استراتيجية كاملة في جميع المجالات واجهت بوحدتها وتكاتف الأيادي والرؤى والأفكار تحديات صعبة قامت بتجاوزها بفضل حكمة القيادة ووحدة الأفكار والتوجهات والتنسيق المشترك.

وإطلاق مبادرات تحقق مصالح البلدين وتعزز قوتهما أمام العالم. وقال صاحب السمو حاكم عجمان:

«إننا نبارك للشعب السعودي ما تحقق من إنجازات ونهضة شاملة غير مسبوقة تعيشها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من خلال رؤية السعودية 2030 التي تحققت خلالها نجاحات وطموحات كبيرة في جميع قطاعات الدولة السعودية دون استثناء، فضلاً عن فتحها مجالات جديدة؛ أهمها: السياحة والآثار والترفيه والطاقة النظيفة».

وأكد سموه: «أن فرحة السعودية هي فرحتنا وسعادتهم هي سعادتنا، وأن الأخوة والعلاقات الاستثنائية الطيبة هي القوة التي نتمسك بها أمام تحديات الحياة ونرسم بها الأحلام والتطلعات وننجزها على أرض الواقع».

كما قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: «خالص التهاني والتبريكات لأخي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92..

احتفالاتنا واحدة، وعلاقاتنا أخوية وتاريخية، ومصيرنا مشترك، وأهدافنا متوافقة في صناعة المستقبل المشرق.. أدعو الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وأن يديم على شعبها وقيادتها الحكيمة نعمة الرخاء والأمان والازدهار».

برقيات مماثلة

إلى ذلك، بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية.

وبعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة. كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.

وبعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.

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