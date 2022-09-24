«الهلال» تكرم متطوعي إيواء متضرري الأمطار بالإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المتطوعين الذين شاركوا في إيواء ومساندة المتضررين من السيول والأمطار الأخيرة التي شهدتها المناطق الشمالية، وذلك تقديراً لدورهم في تعزيز استجابة الهيئة الإنسانية تجاه المتأثرين والوقوف بجانبهم حتى انجلت الظروف المناخية التي تأثرت بها العديد من الأسر. وقدمت الهيئة الشهادات التقديرية للمتطوعين والدروع لعدد من الشركاء المحليين من الجهات المختصة، التي تم التنسيق والتعاون معها لتنفيذ مبادرات الهيئة التي شملت الإيواء والإعاشة وتقديم الدعم النفسي واللوجستي، إلى جانب تنفيذ مبادرة «لون حياتهم»، التي تضمنت صيانة وتأهيل المساكن التي تضررت جراء السيول والأمطار.

ولدى مخاطبته حفل التكريم نقل حمود عبدالله الجنيبي، الأمين العام المكلف للهلال الأحمر الإماراتي، شكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس الهيئة، للمتطوعين على جهودهم في مساندة المتأثرين، والوقوف بجانبهم في تلك الظروف الطارئة.

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