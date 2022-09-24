الأمطار تواصل الهطول على المناطق الجنوبية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

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شهدت المناطق الجنوبية التابعة لإمارة رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار الخير لليوم الثاني على التوالي، أدت إلى جريان الأودية والشعاب الجبلية، حيث أسهمت تلك الأجواء في انخفاض درجات الحرارة، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء تلك المناطق، ما ينذر بسقوط مزيد من الأمطار.

وشهدت المناطق المطلة على جريان الأودية والشعاب الجبلية، توافد العائلات مع أطفالهم للاستمتاع بأوقاتهم وسط الأجواء الطبيعية والمناظر الخلابة حول مناطق الوديان والسدود خاصة منطقة سد وادي شوكة لتسهم شدة الأمطار في ارتفاع منسوب المياه المحتجزة، بالإضافة لدورها في رفع الطاقة التخزينية من المياه الجوفية.

من جانبها، أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، جاهزية فرق الطوارئ والعمال للتعامل مع الحالة المناخية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة وخاصة بالمناطق الجنوبية للإمارة، مع استمرار الجاهزية للتعامل مباشرة في ظل استمرار تقلبات الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

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