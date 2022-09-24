استعراض خطط حماية قطاع الطاقة من الهجمات الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - وام

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ناقشت دائرة الطاقة في أبوظبي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الخطط المستقبلية للدائرة، والتي تهدف إلى حماية القطاع من الهجمات الإلكترونية وربط مكوّناته بمركز عمليات الأمن السيبراني الوطني.

وبحث المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال لقائه الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أبرز المخاطر التي تواجه قطاع الطاقة، وبالأخص المتعلقة بالأمن السيبراني والتي تتسارع وتيرتها مع تسارع التطورات والابتكارات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا.

وعرض الرميثي خلال اللقاء جهود الدائرة في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني. من جانبه، استعرض الدكتور محمد الكويتي مشاريع مجلس الأمن السيبراني على مستوى كل القطاعات في الدولة، والخطط المستقبلية التي تهدف إلى حماية وربط كل مراكز عمليات الأمن السيبراني بمركز عمليات الأمن السيبراني الوطني. وتطرق الكويتي إلى الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تعزيز الوعي بالأمن السيبراني.

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