إطلاق «أيادي العطاء» لدعم السودان وباكستان

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

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أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حملتها الإغاثية «أيادي العطاء» لدعم متضرري الفيضانات في جمهوريتي السودان الشقيقة، وباكستان الصديقة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي نظمته، أمس، بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة. حضر المؤتمر الصحفي محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، وعلي محمد الراشدي رئيس قطاع الموارد والاستثمار.

وأكد محمد راشد بن بيات أن حملة «أيادي العطاء» تجسيد حقيقي لنهج العطاء الإنساني، الذي تنتهجه الإمارات، وتعتبر جمعية الشارقة الخيرية جزءاً من هذه الجهود، التي تقدمها الدولة للمعوزين والمتضررين من الكوارث حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الحملة تستهدف إغاثة الأخوة المتضررين من الفيضانات والسيول في السودان وباكستان.

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