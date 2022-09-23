سيف بن زايد يحضر حفل السفارة السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة

المصدر: وام

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حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه تركي بن عبد الله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.

وحضر الحفل - الذي أقيم بفندق قصر الإمارات في أبوظبي - معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وعبد الله محمد البلوكي الوكيل المساعد لشؤون المراسم بالإنابة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وكبار المسؤولين وأبناء الجالية السعودية المقيمة.

ونوه تركي الدخيل بنهوض السعودية بالتحالف مع رجال الخير ليتعزز الاستقرار والأمن في المنطقة، مشيداً بما حققته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال: "بلادنا اليوم ضمن العشرة الأوائل الأسرع تطوراً في تحقيق جودة مستوى المعيشة، ناهيك عن المساعدات الإنسانية والمسؤولية الدولية في الحفاظ على المناخ والمبادرات الحيوية والسعي لجلب السلام وتسوية النزاعات حول العالم".

وأضاف: "المملكة تحتضن الحرمين الشريفين وتقود مع شقيقتها دولة الإمارات ودول الاستقرار أكبر مشروع إصلاح في التاريخ الحديث بهمة واقتدار، وصدق من قال إن السعودي إماراتي والإماراتي سعودي، فإن من ينظر بعين الأخوة وبصيرة المحبة الصادقة سيرى أن في أبوظبي شيئاً من "الثمامة"، وأن في الظفرة شيئاً من "نجد"، وفي "قصر الحصن" نفحات من "المصمك"، وفي كل شيء من هنا ألف شيء من هناك، فلا غرو أن نقول نحن أنتم، وأنتم نحن، فنحن معاً وأبداً أبناء زايد وأحفاد عبد العزيز"، داعياً الله أن يحفظ البلدين والشعبين الشقيقين.

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