المجلس الأعلى المصري للإعلام يمنح محمد الحمادي جائزة الرواد

المصدر: وام

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كرَّم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر الكاتب الصحفي محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، ضمن احتفالية على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالقاهرة.

وقام الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس، خلال الاحتفال الذي حضره وزراء الإعلام العرب والوفود المشاركة في الاجتماعات وكبار الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب، بتسليم جائزة "الرواد" لـ11 من الإعلاميين في الوطن العربي، وهم: محمد الحمادي من الإمارات، ومحمد العريمي من سلطنة عمان، وعبد الله البقالي من المغرب، وعيسى الشايجي من البحرين، ونبيل عمرو من فلسطين، ومؤيد اللامي من العراق، وصادق محمد العماري من قطر، وخالد بن حمد المالك من السعودية ومحمد حسن سليمان الداوديه من الأردن، ويوسف مارون القصيفي من لبنان، ومحمد سلماوي من مصر.

يأتي التكريم نظير إسهاماتهم الإعلامية في تشكيل الوعي والمعرفة ومحاربة الأفكار المتطرفة والهدامة والدفاع عن قضايا الأمة وقضايا دولهم العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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