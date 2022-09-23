توضيح من هيئة البيئة -أبوظبي بخصوص فيديو غزلان «السعديات»

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

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أفادت هيئة البيئة-أبوظبي أن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأعداد من الغزلان المتواجدة في جزيرة السعديات وغيرها من المناطق، أنها تتواجد منذ فترة في تلك المناطق بشكل طبيعي، وتعمل فرق الهيئة المختصة حاليا على نقلها إلى مناطق ملائمة لبيئتها.

وتدعو الهيئة الجمهور إلى توخي الحذر وعدم التعرض إليها، أو إزعاجها وإبلاغ الهيئة حال رصدها عن طريق التواصل عبر مكتب الاتصال الحكومي 800555

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