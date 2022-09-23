وزير العدل يبحث مع نظيره المغربي تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية بين البلدين

المصدر: وام

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التقي معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل في مكتبه بديوان عام الوزارة في أبوظبي معالي عبد اللطيف وهبي وزير العدل في المملكة المغربية والوفد المرافق وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة في المجالات القانونية والقضائية بين البلدين الشقيقين.

واعرب معالى عبدالله سلطان بن عواد النعيمي عن سعادته وترحيبه بزيارة معالي وزير العدل المغربي والوفد المرافق له مؤكداً على اهمية العلاقات ‏الراسخة التي تربط ما بين البلدين الشقيقين وأهمية الاتفاقيات القضائية والقانونية الموقعة بين البلدين والتي كانت ثمرة لجهود التعاون خلال الأعوام السابقة حيث ساهمت في مكافحة الجريمة وتسهيل تبادل المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والتعاون القانوني والقضائي في المجالات المدنية والتجارية.

واطلع الجانبان خلال اللقاء على التجارب المتميزة في كلا البلدين، في مجال المنظومة القضائية وأكدوا على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وأشاد الوفد المغربي بالتجربة الإماراتية في مجال التحول الالكتروني وأنظمة العدالة الذكية المعمول بها في الدولة والمواكبة لأحدث التقنيات، في مجال تحقيق العدالة الناجزة والشفافية والرفاهية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وكذلك التشريعات الحديثة التي صدرت مؤخراً والتي تواكب النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة.

واستلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي خلال اللقاء الدعوة التي ووجها له نظيره المغربي لحضور الدورة الـ 38 لمجلس وزراء العدل العرب المنتظر انعقادها في 19-20 من أكتوبر 2022.

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي سعادة المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وسعادة المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل وسعادة القاضي جاسم سيف أبوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي وسعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية والمستشارة منى الجابري رئيس قسم التعاون القضائي الدولي ومن الجانب المغربي حضر اللقاء سعادة عبدالاله اوداداس القائم بأعمال سفير المغرب لدى الدولة وسعادة القاضية مليكة يانع رئيسة ديوان وزير العدل المغربي والمستشار سالم اوديجا مدير الشؤون المدنية والمستشار هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورشيد وظيفي مستشار ديوان معالي وزير العدل.

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