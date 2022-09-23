حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين ومسؤولي القطاعات الحكومية في منطقة الظفرة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بقصر الظنة عددا من المواطنين ومسؤولي القطاعات الحكومية في منطقة الظفرة.

وأكد سموه إن متابعة أحوال المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وتلبية احتياجاتهم تحظى بتوجيهات واهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .. مشيدا سموه بجهود التنمية الشاملة والإمكانات التي سخرتها قيادة الدولة الرشيدة لهذا الغرض.

ونوه سموه إلى أهمية العمل المستمر نحو استكمال مسيرة النجاحات المتحققة في كافة المجالات والقطاعات الخدمية وبما يحافظ على استقرار ونماء ورخاء كافة مدن منطقة الظفرة.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على أهم الخدمات والمشاريع التنموية التي يتم تنفيذها ودعا إلى الإسراع في انجازها وتطويرها.

ووجه سموه بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه إنجاز المشاريع الحكومية والعمل بين كافة الجهات ذات العلاقة بروح الفريق الواحد تحقيقا للخطط الموضوعة.

من جانبهم ثمن المواطنون ومسؤولو القطاعات الحكومية في منطقة الظفرة اهتمام ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لكافة سبل الاستقرار ومقومات الحياة الكريمة للمواطنين وحرص سموه على التواصل الدائم معهم.

حضر الاستقبال سعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة وعدد من المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز